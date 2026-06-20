Privation matérielle et sociale sévère chez les jeunes : la France à 6,2 %, au-dessus de la moyenne européenne

Selon Eurostat, en 2025, la part des 15-29 ans en situation de privation matérielle et sociale sévère est de 6,2 % en France, contre 5,8 % en moyenne dans l’UE.

Parmi les pays les plus touchés, on retrouve la Roumanie (15,1 %), la Grèce (14,7 %) et la Bulgarie (14,0 %). Dix pays se situent à moins de 3 % : la Croatie, la Slovénie, la Pologne, la Tchéquie, l’Estonie, Chypre, l’Autriche, les Pays-Bas, le Luxembourg et le Portugal.