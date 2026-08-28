Quand la prospérité d’une nation rime avec liberté

Chaque année est publié The Legatum prosperity index (l’indice de prospérité) qui mesure, comme son nom l’indique, la prospérité de chaque pays et en fait ensuite un classement mondial. Cet indice prend en compte une multitude de facteurs : le niveau de vie de la population, la santé, la qualité de la scolarité, la paix, la liberté économique, la liberté d’expression, l’intégrité de l’Etat et des institutions, les liens familiaux et de communauté, le sentiment d’appartenance. Ces facteurs sont regroupés dans trois catégories dénommées « développement », « liberté » et « société ».

C’est notre voisin la Suisse qui est en tête du classement, devant la Norvège et l’Irlande qui complètent le podium. Le Danemark est 4e, l’Allemagne 8e, les Pays-Bas 10e, le Canada et les Etats-Unis 16 et 17e. La France se trouve en dehors du top 20, à la 21e place, derrière l’Estonie et la République Tchèque.

Au-delà de démontrer que la France ne fait pas partie des pays les plus prospères, cet indice permet de se rendre compte que la liberté économique est indissociable de la prospérité d’un pays. En effet, si nous faisons un parallèle avec un autre indice, celui de la liberté économique publié par l’Heritage Foundation, nous pouvons observer que les dix pays les plus prospères font tous partis du top 25 des pays les plus libres économiquement.

Top 10 de l’indice de prospérité Classement dans l’indice de liberté économique 1. Suisse 2e 2. Norvège 8e 3. Irlande 3e 4. Danemark 7e 5. Finlande 13e 6. Islande 16e 7. Suède 11e 8. Allemagne 24e 9. Australie 4e 10. Pays-Bas 10e

Cette liberté économique permet la création de richesse qui entraine la prospérité. Les données de la banque mondiale le prouvent. Si l’on compare le PIB/habitant en $ PPA[1] internationaux courants, on trouve que tous les pays du top 10 des nations les plus prospères ont un PIB/habitant en parité pouvoir d’achat supérieur à celui de la France.

PIB par habitant, ($ PPA internationaux courants)

Suisse 102 513 Norvège 104 043 Irlande 155 089 Danemark 83 218 Finlande 65 884 Islande 83 431 Suède 72 528 Allemagne 75 406 Australie 71 934 Pays-Bas 87 320 France 63 975

Si la liberté économique seule n’est pas une garantie pour un pays prospère, elle n’en demeure pas moins une condition indispensable.

Rappelons aussi que le Venezuela, modèle économique des insoumis, est classé 148e dans l’indice de prospérité, entre le Yémen et le Mali…

[1] Parité pouvoir d’achat