Réseaux sociaux : la nouvelle tentation de contrôle de la parole

La télévision, la radio, les réseaux sociaux : l’État semble incapable de tolérer un espace d’expression qui lui échappe. Le 12 mai, c’était au tour du député Ensemble Paul Midy de déposer une proposition de loi visant à « garantir le respect de l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion sur les réseaux sociaux ». L’Arcom aurait donc accès aux algorithmes des plateformes comme TikTok, X ou Instagram pendant les campagnes électorales pour s’assurer du type de contenu diffusé. L’administration, qui ressemble plus à une autorité garante de la pensée unique que du pluralisme, se verrait ainsi confier de nouveaux pouvoirs pour surveiller l’exposition des utilisateurs à certaines opinions.

Le député s’est défendu. Il aurait été alerté par de nombreux parents qui s’inquiètent de ce que voient leurs enfants sur les réseaux sociaux : « Leurs enfants ne suivent pas Jean-Luc Mélenchon, ne soutiennent pas La France insoumise, et pourtant son contenu revient très régulièrement dans leur fil. » Au prétexte que certains jeunes verraient trop souvent des vidéos de M. Mélenchon sur TikTok, il faudrait donc que l’administration s’immisce dans les systèmes algorithmiques d’entreprises privées ? Qui décidera demain du bon équilibre idéologique dans un fil d’actualité ?

Cette obsession du contrôle révèle surtout le malaise des politiciens qui constatent chaque jour la perte d’influence des médias traditionnels, subventionnés et contrôlés par l’État. Pendant des décennies, quelques grandes chaînes, radios et journaux structuraient le débat public. Les réseaux sociaux, désormais la principale source d’information chez les 15-30 ans, ont bouleversé cet équilibre en permettant à des voix dissidentes, marginales ou simplement alternatives de s’exprimer sans passer par les filtres habituels.

Les arguments pour les censurer sont toujours les mêmes : enjeux démocratiques, lutte contre les « fake news » (comme si l’État était un exemple à suivre en la matière)… Dans la continuité des projets européens pour contrôler les grandes plateformes numériques, cette proposition de loi s’inscrit dans une tendance plus large : celle d’un pouvoir qui considère la liberté d’expression comme un risque à administrer.