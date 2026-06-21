Sans néonicotinoïdes, la jaunisse menace les cultures de betteraves sucrières

Fin avril – début mai, les acteurs de la filière de la betterave sucrière exprimaient leurs inquiétudes. L’institut technique de la betterave (ITB) faisait état d’une dynamique d’intensification des populations de pucerons, insectes qui propagent la jaunisse de la betterave, une maladie qui provoque des pertes sévères de rendement. La Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB) évoquait une menace comparable à celle de 2020, année où la jaunisse a engendré une chute de 30 % de la production de sucre et une perte de 280 millions d’euros pour les betteraviers. Sur certaines exploitations touchées par la jaunisse, les rendements peuvent diminuer de plus de 50 % !

Début juin, des signes de la jaunisse apparaissaient progressivement dans les parcelles. Un agriculteur de Seine-et-Marne raconte au média terre-net.fr qu’en 2020, la jaunisse avait provoqué 80 000 € de pertes sur son exploitation. Il renchérit en expliquant que s’il n’y a plus de solutions, « on ne sortira pas les semoirs à betteraves en 2027 ». La CGB demande la réautorisation de façon ciblée de l’usage de deux néonicotinoïdes, l’acétamipride et le flupyradifurone qui sont autorisés dans tous les pays de l’Union européenne sauf… en France.

Le lobbying des militants écologistes, poussé par les médias, a fonctionné. La CGB recensait, avant l’apparition de la jaunisse cette année, une baisse en 7 ans de 6 % des surfaces de betteraves sucrières produites en France, tandis qu’elles sont en augmentation de 26 % en Pologne et de 14 % aux Pays-Bas. Cette baisse a entrainé la fermeture de six sucreries sur notre territoire.

L’interdiction franco-française de l’acétamipride et du flupyradifurone pourrait provoquer une catastrophe dans les champs de betteraves sucrières françaises cette année. La réautorisation de l’acétamipride, portée par le sénateur Laurent Duplomb provoque l’hystérie de tous les écologistes. Pourtant, et c’est l’INRAE qui le rappelle, il n’y a pas, à l’heure actuelle, d’alternatives à l’acétamipride ! Cela vaut pour les betteraves, mais aussi pour les noisettes. Des secteurs entiers sont mis en danger, sans justification sanitaire valable : en 2022, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) concluait qu’aucune donnée ne démontrait que l’acétamipride est susceptible de constituer un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. En 2024, l’agence avait analysé les études mises en avant par les écologistes pour interdire l’acétamipride : l’EFSA avait estimé que ces études présentaient un haut risque de biais, manquaient d’évaluation détaillée de l’exposition et utilisaient des points finaux non pertinents pour l’évaluation des risques.

Franck Sander, président de la CGB, demande aux responsables politiques de « ne pas abandonner cette belle filière et de changer la loi afin de redonner aux agriculteurs français les mêmes moyens de protection des cultures que ceux à disposition de nos concurrents européens ». Le Sénat a adopté un amendement en ce sens. Espérons qu’il débouche sans tarder sur l’autorisation de ces produits vitaux pour certaines filières agricoles. .