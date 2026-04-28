Soutien aux Ã©nergies renouvelables ou comment le contribuable se fait plumer

Engagements de 87 milliards dâ€™euros, prix dÃ©connectÃ©s du marchÃ©, cas de sur-rÃ©munÃ©ration, fraude non sanctionnÃ©eâ€¦ La Cour des comptes a publiÃ© un rapport qui Ã©value le coÃ»t rÃ©el du soutien Ã©tatique aux Ã©nergies renouvelables (EnR)Â : un scandale bien Ã©touffÃ©.Â

Au nom de la Â« neutralitÃ© carbone Â», lâ€™Ã‰tat entretient artificiellement un marchÃ© en rÃ©alitÃ© peu rentable pour les producteurs. En France, les Ã©nergies renouvelables reprÃ©sentent une part croissante de la production dâ€™Ã©lectricitÃ©, de 18 % Ã 27 % du mix Ã©nergÃ©tique entre 2016 et 2024. Mais 42 % de cette Ã©nergie produite sont soutenus par lâ€™Ã‰tat Ã travers les charges de service public de lâ€™Ã©nergie (SPE) â€“ le principal outil de soutien aux EnR.

Des prix garantis, de lâ€™Ã©nergie gÃ¢chÃ©e

Pour compenser lâ€™Ã©cart entre le coÃ»t des installations et le prix de revente sur le marchÃ© de l’Ã©nergie, lâ€™Ã‰tat a mis en place deux mÃ©canismes principaux : les contrats dâ€™obligation dâ€™achat Ã prix fixe, qui garantissent aux producteurs d’Ã©nergie un tarif d’achat, et les complÃ©ments de rÃ©munÃ©ration, qui compensent la diffÃ©rence entre le prix de marchÃ© et un tarif de rÃ©fÃ©rence.

Ces dispositifs ont Ã©tÃ© conÃ§us pour compenser les coÃ»ts initiaux Ã©levÃ©s de certaines technologies, notamment le photovoltaÃ¯que dans les annÃ©es 2000, trois fois plus cher Ã lâ€™Ã©poque. Des contrats ont Ã©tÃ© signÃ©s Ã des niveaux de prix trÃ¨s supÃ©rieurs aux conditions de marchÃ© actuelles. Pour certains contrats photovoltaÃ¯ques signÃ©s avant 2012 par exemple, le consommateur paie 6 Ã 10 fois trop cher (prix garanti entre 300 Ã 600 â‚¬/MWh vs. prix de marchÃ© moyen entre 50 et 60 â‚¬/MWh).

Le problÃ¨me tient aussi Ã la nature des EnR : Ã©tant donnÃ© quâ€™elles sont intermittentes et produisent parfois indÃ©pendamment des besoins du marchÃ©, lâ€™offre dâ€™Ã©nergie renouvelable peut Ãªtre trop forte par rapport Ã la demande. Dans ce cas, les prix sur les marchÃ©s de gros sont bas, voire nÃ©gatifs â€“ les producteurs n’ayant aucune incitation Ã ralentir leur production. Pour limiter leurs pertes, le contribuable doit compenser la diffÃ©rence entre les prix du marchÃ© et les prix fixes. La seule exception fut en 2022-2023, avec la flambÃ©e des prix de lâ€™Ã©nergie du fait de la guerre en Ukraine : les prix du marchÃ© Ã©taient plus Ã©levÃ©s que les prix fixes, et les producteurs ont dÃ» reverser les surplus Ã lâ€™Ã‰tat.

Une facture exorbitante et des fraudes sous-estimÃ©es

Pour bÃ©nÃ©ficier de l’obligation d’achat ou du complÃ©ment de rÃ©munÃ©ration, l’Ã‰tat a mis en place un systÃ¨me de Â« guichet ouvert Â» : tout producteur peut bÃ©nÃ©ficier des mÃ©canismes de soutien si son installation en remplit les conditions. Le systÃ¨me a toutefois dÃ©bouchÃ© sur un afflux de demandes de raccordement, au point que les seuils maximum de dÃ©ploiement ont Ã©tÃ© rÃ©Ã©valuÃ©s (de 740 Ã 2050 MWc/an), avec une augmentation de la facture garantie pour le contribuable. Le nombre de contrats de soutien en vigueur a ainsi doublÃ© entre 2016 et 2024, de 359 700 Ã 755 297, pour un coÃ»t de 26,3 milliards d’euros. Avec la garantie de rÃ©munÃ©ration sur 20 ans, lâ€™engagement sâ€™Ã©lÃ¨ve Ã 87 milliards d’euros. Pour donner un ordre dâ€™idÃ©e, câ€™est Ã prÃ¨s de 8 fois le budget de la Justice.

Ã€ cela sâ€™ajoute un autre problÃ¨me : les fraudes, dont le montant est difficile Ã quantifier. En thÃ©orie, les contrÃ´les d’Ã©ligibilitÃ© des producteurs sont effectuÃ©s par des organismes agrÃ©Ã©s par le ministÃ¨re de l’Ã‰nergie. En pratique, ces contrÃ´les sont dÃ©faillants.

La Cour des comptes note que certaines exigences ne dÃ©bouchent que sur des attestations sur lâ€™honneur par les producteurs, notamment en matiÃ¨re de non-cumul des aides.

La direction gÃ©nÃ©rale de l’Ã©nergie et du climat, chargÃ©e de mettre en Å“uvre la politique Ã©nergÃ©tique du gouvernement, ne dispose d’aucun bilan sur les manquements et non-conformitÃ©s relevÃ©s par les services de lâ€™Ã‰tat.

Lorsque des non-conformitÃ©s sont dÃ©tectÃ©es, les donnÃ©es ne sont pas exploitÃ©es et les sanctions sont Â« quasi-inexistantes Â», notamment parce que l’administration manque d’outils pour exiger le remboursement des aides perÃ§ues illÃ©galement.

Quatre-vingt sept milliardsâ€¦ pour un impact marginal sur les Ã©missions de CO2

La Cour en a conscience : il est difficile d’intervenir a posteriori sur ces mÃ©canismes de soutien et de mettre fin aux situations de sur-rÃ©munÃ©ration. Les tentatives du lÃ©gislateur se sont heurtÃ©es aux dÃ©cisions du Conseil d’Ã‰tat et du Conseil constitutionnel. Pour limiter le gouffre budgÃ©taire, la Cour des comptes fait plusieurs recommandations. Parmi celles-ci, on trouve une clause de rÃ©vision des coefficients dâ€™indexation dans les futurs contrats, afin dâ€™en finir avec lâ€™aberration des prix fixÃ©s sur 20 ans et les rentes de situation dont profitent les producteurs. Elle suggÃ¨re Ã©galement d’Ã©liminer systÃ©matiquement 20 % des dossiers les plus onÃ©reux dans les procÃ©dures dâ€™appel dâ€™offres, quitte Ã manquer de candidats Ã la fin.

Voici une chose pour le moins surprenante : ce rapport nâ€™a Ã©tÃ© repris que timidement dans la presse, alors que le bilan financier des dispositifs de soutien aux EnR devrait susciter un scandale dâ€™Ã‰tat. Les producteurs dâ€™EnR gÃ¢chent en effet lâ€™argent public tout en prÃ©tendant sauver la planÃ¨te, tandis que les engagements de 87 milliards nâ€™auront quâ€™un impact marginal sur les Ã©missions de CO2.

Lâ€™Allemagne, pays qui a totalement ratÃ© son virage Ã©nergÃ©tique, devrait servir dâ€™exemple. Non seulement une stratÃ©gie fondÃ©e sur le Â« tout renouvelable Â» est coÃ»teuse et source dâ€™instabilitÃ©, mais elle ne permet pas de rÃ©duire lâ€™empreinte carbone de maniÃ¨re significative : seulement 58 % de sa production nette d’Ã©lectricitÃ© Ã©tait dÃ©carbonÃ©e en 2025 (contre plus de 95 % en France), et il sâ€™agit toujours du plus gros Ã©metteur de gaz Ã effet de serre sur le continent europÃ©en. Certes, la stratÃ©gie allemande nâ€™est pas celle de la France, mais le rapport de la Cour des comptes a le mÃ©rite de montrer les dÃ©rives des politiques menÃ©es au nom de la transition Ã©nergÃ©tique.