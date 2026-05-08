Taïwan : forte hausse du budget défense

Le Parlement de Taïwan a approuvé vendredi une hausse du budget de la défense de 25 milliards de dollars destinée à l’achat d’armes américaines, après des mois de bras de fer politique. Les parlementaires taïwanais s’étaient affrontés sur le montant à consacrer au renforcement des capacités de défense pour contrer la menace croissante de la Chine. Les partis d’opposition taïwanais avaient annoncé auparavant s’être accordés pour cette augmentation du budget militaire.

Le principal parti d’opposition, le Kuomintang (KMT), qui prône un rapprochement avec la Chine et le parti populaire taïwanais (TPP), ont annoncé qu’ils soutiendront des achats d’armes américaines à hauteur de 25 milliards de dollars (21,30 milliards d’euros), alors que le président Lai Ching-te avait proposé d’y consacrer près de 40 milliards. Ces fonds spéciaux seraient étalés sur huit ans et ajoutés aux dépenses de défense habituelles prévues dans le budget annuel du gouvernement. Des mois d’affrontement autour du budget de défense ont profondément divisé le KMT et sa présidente, Cheng Li-wun, a été critiquée pour sa position jugée trop pro-chinoise. Elle plaidait pour un effort limité à 12,10 milliards de dollars.

Parallèlement, Taïwan a marqué deux points, coup sur coup et non sans culot, face à Pékin pour relâcher son isolement diplomatique. Taipeh a déroulé vendredi le tapis rouge pour le président du Paraguay, Santiago Peña, afin de renforcer les liens avec son seul allié sud-américain, malgré la pression de la Chine. Le Paraguay fait partie des 12 pays dans le monde qui reconnaissent encore la souveraineté de Taïwan, tandis que la Chine a convaincu les autres de rompre leurs relations diplomatiques avec Taipei au profit de Pékin.

M. Peña a dénoncé les pressions militaires et économiques exercées par la Chine sur Taïwan, et a insisté sur le fait que Taipei disposait d’un « droit souverain de nouer librement des relations avec d’autres pays ». Le président taïwanais avait aussi réussi à se rendre il y a quelques jours au Swaziland, seul pays d’Afrique à reconnaître l’île, malgré des obstacles des pays dont il devait traverser le ciel.