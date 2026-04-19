Trump / LÃ©on XIVÂ : la guerre du sabre et du goupillon

La passe dâ€™armes entre Donald Trump et le pape LÃ©on XIV constitue lâ€™un des affrontements les plus singuliers de notre Ã©poque entre pouvoir politique et autoritÃ© morale. Ã€ travers leurs dÃ©clarations, câ€™est une question ancienne qui ressurgit : celle des limites de la guerre et de la lÃ©gitimitÃ© de la violence.

Tout part dâ€™un appel du pape, Ã Rome, dans lequel il dÃ©nonce sans dÃ©tour lâ€™escalade militaire au Moyen-Orient : Â« Assez de lâ€™idolÃ¢trie de soi et de lâ€™argent ! Assez de la dÃ©monstration de force ! Assez de la guerre ! Â» Il insiste : Â« La vÃ©ritable force se manifeste dans le service de la vie. Â» Ce discours, qui sâ€™inscrit dans la tradition pacifiste de lâ€™Ã‰glise, vise explicitement lâ€™intervention menÃ©e par les Ã‰tats-Unis et IsraÃ«l contre lâ€™Iran.

La guerre des mots

La rÃ©action de Donald Trump ne se fait pas attendre. Sur son rÃ©seau social, il accuse le pape dâ€™Ãªtre Â« FAIBLE face Ã la criminalitÃ© Â» et Â« dÃ©sastreux en politique Ã©trangÃ¨re Â». Il ajoute : Â« Je ne veux pas dâ€™un pape qui trouve acceptable que lâ€™Iran possÃ¨de lâ€™arme nuclÃ©aire Â», avant de conclure quâ€™il ne veut pas Â« dâ€™un pape qui se permette de critiquer le prÃ©sident des Ã‰tats-Unis Â». Lâ€™affrontement devient alors personnel, presque thÃ©Ã¢tral, lorsquâ€™il diffuse une image de lui-mÃªme sous les traits du Christ, suscitant lâ€™indignation jusque dans son propre camp.

Face Ã cette virulence, LÃ©on XIV choisit une posture de retenue mais de fermetÃ© : Â« Je nâ€™ai aucune crainte [â€¦] et je continuerai de proclamer le message de lâ€™Ã‰vangile. Â» Refusant de sâ€™engager dans un duel politique, il recentre le dÃ©bat sur une exigence morale universelle : Â« Dieu ne bÃ©nit aucun conflit. Â»

La querelle des investitures

Cet Ã©change rappelle, par sa nature, la querelle des investitures qui opposa au XIe siÃ¨cle lâ€™Empereur Henri IV et le pape GrÃ©goire VII. DÃ©jÃ , il sâ€™agissait de savoir qui dÃ©tenait la lÃ©gitimitÃ© ultime : le pouvoir temporel ou lâ€™autoritÃ© spirituelle. Lâ€™empereur revendiquait son autonomie politique, tandis que le pape affirmait un droit de regard moral sur les dÃ©cisions des souverains. Lâ€™humiliation de Canossa, en 1077, symbolise ce moment oÃ¹ le politique dut, au moins symboliquement, plier devant le spirituel.

Aujourdâ€™hui, la scÃ¨ne est diffÃ©rente mais la tension demeure. Donald Trump revendique une souverainetÃ© dÃ©mocratique : il agit Â« pour ce pour quoi [il a] Ã©tÃ© Ã©lu Â». Le pape, lui, ne dispose ni dâ€™armÃ©e ni de pouvoir Ã©conomique, mais dâ€™une autoritÃ© morale qui prÃ©tend sâ€™adresser Ã tous, au-delÃ des frontiÃ¨res.

Au cÅ“ur de leur dÃ©saccord se trouve la question de la Â« guerre juste Â». Cette notion, Ã©laborÃ©e notamment par saint Augustin puis Thomas d’Aquin, admet quâ€™un conflit puisse Ãªtre moralement lÃ©gitime sâ€™il rÃ©pond Ã certains critÃ¨res : une cause juste, une intention droite, un dernier recours et une proportionnalitÃ© des moyens.

Les partisans de lâ€™intervention contre lâ€™Iran avancent prÃ©cisÃ©ment ces arguments. Lâ€™Iran a, depuis des annÃ©es, multipliÃ© les menaces contre IsraÃ«l, allant jusquâ€™Ã Ã©voquer sa destruction. La perspective dâ€™un Iran dotÃ© de lâ€™arme nuclÃ©aire est perÃ§ue comme une menace existentielle. Dans cette optique, frapper prÃ©ventivement pourrait apparaÃ®tre comme un acte de lÃ©gitime dÃ©fense, voire comme un mal nÃ©cessaire pour Ã©viter une catastrophe plus grande.

Mais LÃ©on XIV rejette cette logique. Pour lui, la guerre moderne, avec ses destructions massives et ses consÃ©quences humanitaires, ne peut plus satisfaire les critÃ¨res traditionnels de la guerre juste. Lorsquâ€™il dÃ©nonce Â« lâ€™illusion de toute-puissance Â», il vise cette croyance selon laquelle la force militaire pourrait rÃ©soudre durablement les conflits. Il appelle au contraire au dialogue, Ã la mÃ©diation et au multilatÃ©ralisme.

La guerre nâ€™est-elle pas de ce mondeÂ ?

La question demeure alors ouverte : peut-on encore parler de guerre juste Ã lâ€™Ã¨re nuclÃ©aire et des conflits asymÃ©triques ? Ou bien toute guerre est-elle devenue, par nature, injustifiable ?

Les anciens appelaient barbares ce qui nâ€™Ã©tait ni grec ni romain. La civilisation naquit, de fait, quand le christianisme admit que toute personne avait une dignitÃ©. Les Iraniens nâ€™en ont pas moins que les AmÃ©ricains. Ce judaÃ¯sme accompli et ouvert par le Christ conquit le cÅ“ur des peuples mÃ©diterranÃ©ens par la paix durant les cinq premiers siÃ¨cles de notre Ã¨re avant dâ€™en perdre la moitiÃ© en un ou deux siÃ¨cles par la guerre que lui fit lâ€™Islam. Des croisades, prÃªchÃ©es par le pape Urbain II en 1095, Ã LÃ©pante (1571) et aux accords Sykes-Picot dÃ©coupant en 1916 le Proche-Orient entre Anglais et FranÃ§ais, lâ€™Ã©quilibre qui sâ€™ensuivit dut plus Ã la guerre quâ€™Ã la paix sans que la papautÃ© sâ€™y oppose quand elle nâ€™en Ã©tait pas lâ€™instigatrice.

Car la question reste toujours celle de savoir quand il est possible, voire quand il faut utiliser la guerre pour arrÃªter la guerre. Les martyrs de lâ€™Islam que sont les Houris de Kamel Daoud et les Ã©tudiants iraniens tombÃ©s sous les balles des pasdarans mÃ©ritent-ils notre secoursÂ ? La question reste ouverte. IsraÃ«l pouvait-il laisser son voisin, qui ne cesse de clamer sa volontÃ© de lâ€™anÃ©antir,Â obtenir sans tarder la bombe atomique ? Et les alliÃ©s dâ€™IsraÃ«l devraient-ils attendre dâ€™assister, silencieux et impassibles, au spectacle de la disparition de ce petit Etat juif dont ils ont favorisÃ© la crÃ©ation et qui continue de reprÃ©senter lâ€™Occident en OrientÂ ? Trump est sans doute moins erratique quâ€™on le dit, rappelle un petit ouvrage fort Ã©rudit dâ€™Eric Fauquet Ã lire par tous ceux qui veulent remonter Ã lâ€™origine. Trump est odieux, dÃ©testable dans ses maniÃ¨res stupides et vaniteuses, mais il est peut-Ãªtre moins inconsÃ©quent quâ€™il nâ€™y paraÃ®t. Â«Â Son hÃ©gÃ©mon, nous dit Eric Fauquet, a voulu que soient signÃ©s les accords dits dâ€™Abraham comme un contre-feu qui a son prix, mais est nÃ©cessaire pour que ne dÃ©vale pas depuis TÃ©hÃ©ran, comme naguÃ¨re depuis le salafisme dÃ©viant de Ryad stoppÃ© Ã Mossoul et Raqa, cet Islam de guerre sainte, du djihadÂ Â» (p. 23). Mais Ã la veille dâ€™avoir la bombe, la paix dâ€™Abraham Ã©tait toujours refusÃ©e par lâ€™IranÂ !

Trump devait peut-Ãªtre engager la guerre. Mais il nâ€™aura raison que sâ€™il la gagne. LÃ©on XIV a moralement raison de vouloir la paix, mais faut-il ainsi inciter des peuples Ã risquer dâ€™Ãªtre exterminÃ©sÂ ? Comme Ã Canossa, aucun des deux camps ne semble prÃªt Ã cÃ©der. Et câ€™est peut-Ãªtre lÃ le signe que, mille ans plus tard, le conflit entre puissance et conscience reste irrÃ©solu parce quâ€™il est au cÅ“ur de notre humanitÃ© imparfaite.