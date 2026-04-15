2025 : une année perdue pour les finances publiques

L’année 2025 aura été une année complètement perdue pour les finances publiques de la France, comme si le pays avait l’éternité devant lui pour redresser des finances publiques dans le rouge chaque année depuis 1974 – une série sans équivalent dans le monde moderne, voire dans l’histoire de France depuis Louis XIV !

La raison tient principalement à la suspension de la réforme des retraites de 2023, estiment les économistes de Société Générale dans une étude parue mercredi, qui se montre peu optimiste quant à l’amélioration de la situation budgétaire à court terme.

Le gouvernement de Sebastien Lecornu avait finalement réussi à faire adopter en février dernier le budget pour 2026, au terme d’un parcours législatif semé d’embûches (recours répétés à l’article 49.3 et motions de censure), au prix d’un gel, jusqu’après l’élection présidentielle de 2027, du relèvement de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Cette mesure constituait une concession majeure de Matignon au Parti socialiste afin d’éviter la censure et d’assurer la survie du gouvernement.

« La décision politique la plus lourde de conséquences de 2025 a pris une mauvaise tournure, la réforme des retraites de 2023 ayant été gelée », souligne Fabien Bossy, économiste chez Société Générale. « Les coûts seront faibles à court terme mais ils s’accumuleront à long terme. Cela rend également très difficile de remporter l’élection présidentielle de 2027 en s’appuyant sur un programme fondé sur l’orthodoxie budgétaire », ajoute-t-il. L’économiste ne prévoit « aucun changement politique significatif » cette année et juge ambitieux l’objectif du gouvernement de ramener le déficit public à 5 % du PIB. Sa prévision est de 5,3 % après 5,1 % en 2025.

« L’équilibre des risques laisse présager une nouvelle année de croissance décevante, la France restant à la traîne par rapport aux autres pays de la zone euro. La hausse des prix du pétrole sera absorbée, mais elle anéantit les espoirs d’une accélération de la demande intérieure privée », souligne la note. Le gouvernement français a abaissé à 0,9 % sa prévision de croissance pour 2026, l’une des plus faibles de la zone euro, alors que le niveau de revenu moyen des Français est déjà à peine à la moyenne. En clair, l’État français continue d’aller dans le mur en klaxonnant, en emmenant le pays avec lui.