La rubrique faits divers vient de distinguer Jean-Pierre Raffarin dont beaucoup ont appris par la même occasion qu’il était chargé d’une mission internationale. C’est l’occasion de mettre en lumière la fonction des ambassadeurs thématiques et celle des représentants spéciaux.

Le 25 juin, Mediapart a révélé que le véhicule de fonction de Jean-Pierre Raffarin avait causé un accident après avoir brûlé un feu en actionnant sa sirène. Problème : il ne peut plus bénéficier d’un chauffeur et d’une voiture de fonction en sa qualité d’ancien Premier ministre. Qu’à cela ne tienne ! Il est depuis lors chargé d’une mission internationale sur les relations économiques entre la France et la Chine.

Le site du ministère de l’Europe et des affaires étrangères indique que les ambassadeurs thématiques sont « chargés de conduire des négociations sur le plan international et de manière transversale au nom de la France ». Ces personnages, généralement des fonctionnaires, mais pas toujours, sont assistés par des collaborateurs placés auprès d’eux ou mis à disposition. Le même site précise que, au 16 février dernier, il existait 18 ambassadeurs thématiques, de l’ambassadeur pour les droits des personnes LGBT+ à celui pour le sport en passant par celui pour les droits de l’homme chargé de la dimension internationale de la Shoah.

Ces « fromages » sont un héritage de Jacques Chirac. En pratique, ils bénéficient à des fonctionnaires mis au placard, à des personnes proches de la retraite ou en attente d’un poste, mais également à des anciens conseillers de l’Elysée, à des parlementaires battus ou à d’anciens ministres.

Il n’est dès lors guère étonnant qu’ils aient attiré non seulement l’attention de certains parlementaires, mais également de la Cour des comptes. Celle-ci a rendu le 27 mars 2025 ses observations définitives sur le sujet. Le document distingue les ambassadeurs thématiques, dont le coût total est estimé à plus de 4 millions d’euros chaque année, des envoyés ou représentants spéciaux ou personnels, beaucoup plus opaques puisqu’ils ne nécessitent pas de décret en Conseil des ministres. Si Jean-Pierre Raffarin n’est pas rémunéré (il se contente donc d’une voiture avec chauffeur aux frais des contribuables), les ambassadeurs recevaient en 2019 un traitement annuel de 118.576 à 268.399 euros… Compte tenu des abus et de certaines règles discutables, la Cour a émis dix recommandations, de la création des postes d’ambassadeurs thématiques à leur organisation et fonctionnement.

L’un des ambassadeurs thématiques les plus célèbres a été l’inénarrable Ségolène Royal, nommée en 2017 ambassadrice aux pôles, raillée comme « ambassadeur aux pingouins », avant d’être mise à la porte avec pertes et fracas trois années plus tard pour avoir vertement critiqué le chef de l’État et son administration…