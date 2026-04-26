Boris Cyrulnik et la nÃ©vrose antilibÃ©rale

Un lecteur a attirÃ© notre attention sur un livre, Les deux visages de la rÃ©silience. Contre la rÃ©cupÃ©ration dâ€™un concept paru en fÃ©vrier dernier chez Odile Jacob. Câ€™est un recueil dâ€™assez courts textes Ã©crits par des universitaires sous la fÃ©rule de lâ€™Ã©minent psychiatre Boris Cyrulnik, auteur du chapitre dâ€™introduction, RÃ©silienceÂ : notion, dÃ©finition et divagation du mot. Câ€™est celui qui nous intÃ©resse au premier chef car il traite beaucoup, curieusementâ€¦ du libÃ©ralisme. Et non seulement du libÃ©ralisme, mais aussi de lâ€™Â«Â hyperlibÃ©ralismeÂ Â», de lâ€™Â Â«Â ultralibÃ©ralismeÂ Â» et du Â«Â nÃ©olibÃ©ralismeÂ Â». Rien que Ã§a. Nous apprenons, nous pauvres ignorants, que le mot Â«Â rÃ©silienceÂ Â» recouvre un concept qui, Â«Â Ã peine nÃ©, a Ã©tÃ© rÃ©cupÃ©rÃ© par Spencer et baptisÃ© Â«Â darwinisme socialÂ Â»Â dans un parti pris hyperlibÃ©ralÂ Â»Â ; et que Â«Â cette philosophie sociale, ultralibÃ©rale et antiÃ©tatique sâ€™oppose Ã toute assistance aux dÃ©munis, aux larguÃ©s de la cultureÂ Â». LÃ , nous commenÃ§ons Ã comprendreÂ : ces salauds de libÃ©raux veulent exterminer les pauvres car, câ€™est Ã©vident,Â Â«Â Les groupes humains qui dysfonctionnent, assimilÃ©s Ã des organismes biologiques dÃ©cadents, doivent Ãªtre Ã©liminÃ©s comme on extirpe un abcÃ¨s ou une tumeur. Â» Câ€™est ni plus ni moins ce que disaient LÃ©nine et Staline Ã propos des koulaksâ€¦ quâ€™ils ont effectivement exterminÃ©s ou dÃ©portÃ©s. Un peu plus loin, il est Ã©crit que Â«Â depuis quelques dÃ©cennies, une doctrine de dÃ©veloppement durable invite Ã ralentir lâ€™industrie, la consommation et lâ€™Ã©ducation, ce qui sâ€™oppose aux doctrines gouvernementales nÃ©olibÃ©rales qui sÃ©duisent le peuple en lâ€™invitant Ã jouir de la vie, de la consommation, de la vitesse et Ã admirer la sÃ©lection des plus fortsÂ Â». Donc le peuple, qui nâ€™est pas trÃ¨s futÃ©, se ferait avoir par des dirigeants politiques ultralibÃ©rauxÂ ? DrÃ´le dâ€™analyse, pour un psychiatre. Ce nâ€™est pas finiÂ : le Â«Â processus social spontanÃ© dit Â«Â libÃ©ralÂ Â» ressemble aux lois de la sÃ©lection du plus fortÂ Â», et Â«Â le nÃ©olibÃ©ralisme aspire Ã une sociÃ©tÃ© sans Etat. Câ€™est dans la nature des choses que les faibles disparaissent.Â Â» DrÃ´les dâ€™Ã -peu-prÃ¨s, pour un scientifique. Nous en venons au sujet centralÂ : Â«Â Quand le mot Â«Â rÃ©silienceÂ Â» naÃ®t dans un milieu nÃ©olibÃ©ral, il prend la signification dâ€™un abandon des traumatisÃ©s pour faire des Ã©conomies.Â Â» VoilÃ , câ€™est clairÂ ! Lâ€™ultra-nÃ©o-hyper libÃ©ralisme est synonyme de darwinisme social. Câ€™est un totalitarisme. Les pauvres et les Â«Â traumatisÃ©sÂ Â» (sic) sont Ã©liminÃ©s. On sâ€™en dÃ©barrasse comme on se dÃ©barrasse des cafards dans une cuisine. Le lecteur, lui, se bouche le nez.

OÃ¹ a-t-il trouvÃ© tout celaÂ ? Dans quels Ã©crits de quels auteurs libÃ©rauxÂ ? Dans quels pays Â«Â ultralibÃ©ralÂ Â» en a-t-il vu des exemplesÂ ? MystÃ¨reâ€¦

Boris Cyrulnik est sÃ»rement un bon neuropsychiatre et nous ne nous permettrions pas, nous, Ã©conomistes, de le juger sur son terrain. Mais lÃ , sur le nÃ´tre, nous pouvons affirmer quâ€™il ne sait pas de quoi il parle. Il pourrait essayer de soigner sa propre nÃ©vrose antilibÃ©rale.