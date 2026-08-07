Chômage : sixième hausse d’affilée, et toujours l’inertie française

Le taux de chômage atteint 8,3 % de la population active au deuxième trimestre 2026, sixième progression trimestrielle consécutive et plus haut niveau depuis 2021. Une série de hausses d’autant plus inquiétantes que la France consacre à ses politiques de l’emploi plus d’argent qu’aucun autre pays européen.

Au premier trimestre, le Bureau international du travail comptabilisait 2,6 millions de chômeurs, soit 68 000 de plus qu’au trimestre précédent. Entre mars et juin 2026, l’emploi salarié privé a perdu 19 300 postes, après 13 900 au trimestre précédent, soit 79 700 sur un an – là aussi, le sixième trimestre consécutif de baisse en glissement annuel. La ventilation sectorielle est instructive. L’intérim, indicateur avancé du cycle, chute de 1,4 % sur le trimestre et se situe 10,4 % sous son niveau d’avant la crise sanitaire. La construction perd 6 100 postes, soit 21 200 sur un an. L’industrie recule légèrement et retrouve son niveau de mi-2023. Seul le tertiaire marchand hors intérim tient. Ce sont donc les secteurs le plus exposés au coût du travail et au coût du capital qui décrochent les premiers.

Pourtant, comme l’IREF-Contrepoints l’a écrit récemment, selon la Dares, les dépenses en faveur de l’emploi et du marché du travail ont atteint 193,4 milliards d’euros en 2024, soit 6,6 % du PIB. Mais les politiques ne comprennent toujours pas deux choses : d’une part, ce n’est pas la dépense publique qui fera reculer le chômage ; d’autre part, il serait bien plus efficace d’instaurer la liberté d’embaucher et de licencier, liberté soutenue par la simplification du Code du travail, la réduction du coût du travail et l’ouverture à la concurrence d’une assurance chômage certes obligatoire mais que les salariés choisiraient eux-mêmes.

À neuf mois de la présidentielle, aucun candidat ne pourra mettre sous le tapis ce taux de chômage en hausse de plus d’un point en trois ans, dans le pays qui dépense le plus en la matière. Reste à savoir si le débat portera sur le montant des dépenses ou, enfin, sur les réformes à entreprendre.