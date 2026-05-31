Déficit de la Sécurité sociale : la Cour des comptes veut (encore) faire les poches des Français

Les rapports de la Cour des comptes se suivent et se ressemblent. La Cour elle-même le reconnaît souvent. Celui qu’elle vient de publier confirme la dégradation des comptes de la Sécurité sociale. Le déficit des régimes obligatoires de base et du fonds de solidarité vieillesse (FSV) a doublé en deux ans pour atteindre 21,6 Md€ en 2025, niveau le plus élevé depuis 2012, hors années exceptionnelles de la pandémie de covid 19. Trois branches sont déficitaires : maladie (- 15,9 Md€), vieillesse (- 7,1 Md€) et désormais accidents du travail – maladies professionnelles (AT-MP, – 0,2 Md€). Il y a presque pire : selon le rapport, au-delà de 2026 et jusqu’en 2029, avant même de subir les effets de ce choc macro-économique, les déficits sociaux devraient rester supérieurs à 20 Md€ par an selon la trajectoire annexée à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, malgré un effort moyen attendu de l’ordre de 4 Md€ par an. L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) devrait avoir à supporter un montant croissant de dette sociale, qui atteindrait près de 150 Md€ en 2029. La sécurité sociale ne disposerait pas, dans ce cas, de marges de manœuvre. Pour y remédier, la Cour ne propose pas moins de… 35 recommandations. Leur lecture laisse une décourageante impression de « déjà vu et déjà lu ». Il est question de « transparence », de « sécuriser les droits », d’« échelonner les compétences », d’ « améliorer les connaissances des bénéficiaires », de « lutte contre la fraude », d’ « élargir le périmètre des franchises ». Les rapporteurs veulent renforcer les réglementations, renforcer les pouvoirs des partenaires sociaux, renforcer la contribution des organismes complémentaires d’assurance maladie et, surtout, faire payer encore plus les bénéficiaires de la Sécurité sociale. C’est-à-dire les Français.
La Cour ne propose absolument aucune réforme concrète. La Sécurité sociale continuera donc à végéter sur son monopole et sur son déficit. Ce n’est plus une assurance, c’est un assistanat payé par les prélèvements obligatoires. Tant qu’il n’y aura pas d’ouverture à la concurrence, tant que les Français n’auront pas la liberté de choisir leur assurance, aucune amélioration des comptes ne sera possible. Nous paierons encore et toujours plus pour être assurés de moins en moins bien.
9 réponses
L’ instauration de la taxe zucman, l’ abrogation de la flat tax ( PFU ) , cesser de ne faire que semblant de combattre la fraude fiscale des beaux quartiers ferait disparaitre le déficit budgétaire. Et il y aurait même de quoi revaloriser fortement les retraites.
Ah ces merveilleux yakafokons a base d argent magique!!!
Encore et toujours plus de quoiqu’il en coûte quoiqu’il arrive!!!!
Oui mais c’est bien la volonté de la grande majorité des électeurs, c’est la démocratie.
A-t-on déjà vu une manifestation pour la réforme de l’état et de la sécurité sociale? Non, toujours des manifestations pour recevoir plus financé par les « autres »
réserver la sécurité sociale aux français et aux européens, créer un avantage en remboursement pour ceux qui travaillent et la finance. Pour les étrangers hors EU, vous travaillez en France, vous cotisez pour la France et les Français, et vous avez un meilleur salaire que chez vous. Si cela ne vous satisfait pas, personne ne vous oblige a rester. Que la sécurité sociale soit un matelas de sécurité pour l’ensemble des français, d’accord, mais que celui qui cotise est un meilleur remboursement que celui qui ne cotise pas….. Quoi mes propositions choquent? Oui, ras le bol de payer, toujours à sens unique…On a plus les moyens d’être généreux, et les étrangers avec qui on est généreux, bien souvent leurs pays nous méprise….
Ce que l’on voit, le tiers payant a dispensé les assurés de l’avance des frais.
Ce que l’on ne voit pas: le tiers payant a déresponsabilisé les assurés et donc entraîné une consommation de soins inadaptée et excessive.
Pour faire des économies à la sécurité sociale, il faudrait cesser de rembourser ce qui ne concerne pas une maladie : avortement, PMA, opérations transgenre par exemple.
Il y a un déficit sur les dépenses de sécurité sociale, maladie et retraites, mais il y a aussi une diminution des recettes, une partie étant affectée à la « compétitivité » (mot très cher à E. Macron). Mais celle ci ne vient pas et les allègements de cotisation sur les salaires sont la contrepartie du déficit de recettes logique. Si cela avait relancé l’emploi, dont la croissance, le calcul prévisionnel aurait été correct mais ce n’est pas le cas, le chômage augmente aussi vite que les résultats des entreprises. Raisonnablement, si la croissance augmente, les recettes doivent augmenter sans changer le %, mais la croissance est en berne, car nos grandes entreprises, privilège de la vieille France, ont foutu le camp et le travail et l’impôt avec. En fait nous sommes solidaires des grandes entreprises qui ont crée -0.6% d’emplois, quand les PME en ont créé +17% en 10 ans.
Alors au lieu de faire payer ceux qui cotisent si on arrêtait de soigner gratis tous ceux qui frappent à la porte. Combien doit l’Algerie pour les soins gratis de ses dirigeants ? Combien pour les retraités centenaires algériens ? Combien pour l’AME ? Combien pour les transitions de genre qui coûtent un pognon de fringues toute leur vie ? 1 million de fausses cartes vitale et on laisse faire ? Mais tout ça chuuuut ce sont les chouchous de LFI
La cour des comptes vie dans un monde « merveilleux » bien loin du déclin de notre pays à l image des ravages et pillages de rues en marges des célébrations populaires qui n existent nul part ailleurs dans le monde ! Il faut arrêter les assistanats à tous les niveaux de ceux qui vivent aux cochés des organisemes aides sociales incontrôlés, les bras balants ! Tous les gens soit disants sèrieux aux Hautes sphères le savent le et font l autruche jusqu à Mai 2027 avant de pleurer voire dépressifs !! Il faut que les nouveaux arrivants viennent pour vraiment travailler et cotiser 5 ans minimum pour les foctionnements du Pays! Celà doit et on y crois et même ici on prie pour que les paroles de Lazarus soit entendus et se réalisent en 2027 ! Seigneur ((Gouvernant) les pauvres (le peuple) ne peuvent plus et ne veulent plus vivre des miettes qui tombent de la table du festin ( des festins) !
Merci à vous et à Tous!