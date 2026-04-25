Environ 9,5 % des entrepreneurs français ont entre 20 et 29 ans, un niveau bien au-dessus de la moyenne européenne

Selon Eurostat, en 2025, la France figure parmi les pays de l’Union européenne comptant la plus forte proportion de jeunes entrepreneurs individuels. Parmi l’ensemble des entrepreneurs âgés de 20 à 64 ans, environ 9,5 % ont entre 20 et 29 ans, contre une moyenne européenne de 7,9 %.

Les pays affichant les parts les plus élevées sont la Slovaquie (12,2 %), Malte (10,5 %) et la Roumanie (10,3 %). À l’inverse, les proportions les plus faibles se trouvent en Irlande (5,1 %), en Bulgarie (5,3 %) et en Espagne (5,9 %).

Avec ces chiffres, et malgré le carcan fiscal qui peut largement décourager, il est rassurant de constater que la jeunesse ne craint pas d’entreprendre !