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samedi 25 avril 2026

Environ 9,5 % des entrepreneurs français ont entre 20 et 29 ans, un niveau bien au-dessus de la moyenne européenne

Temps de lecture : < 1 minute

Selon Eurostat, en 2025, la France figure parmi les pays de l’Union européenne comptant la plus forte proportion de jeunes entrepreneurs individuels. Parmi l’ensemble des entrepreneurs âgés de 20 à 64 ans, environ 9,5 % ont entre 20 et 29 ans, contre une moyenne européenne de 7,9 %.

Les pays affichant les parts les plus élevées sont la Slovaquie (12,2 %), Malte (10,5 %) et la Roumanie (10,3 %). À l’inverse, les proportions les plus faibles se trouvent en Irlande (5,1 %), en Bulgarie (5,3 %) et en Espagne (5,9 %).

Avec ces chiffres, et malgré le carcan fiscal qui peut largement décourager, il est rassurant de constater que la jeunesse ne craint pas d’entreprendre !

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