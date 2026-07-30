État efficace ou État limité ?

Sébastien Lecornu a lancé, dès son installation à Matignon, une mission « État efficace », confiée à deux hauts fonctionnaires, Pierre-Mathieu Duhamel et Denis Morin. Elle a deux objectifs : d’une part, rendre l’organisation administrative plus lisible, plus simple et plus efficace – par exemple en proposant de regrouper, fusionner, voire supprimer des structures qui font double emploi dans le même champ de politique publique – et d’autre part, contribuer à une meilleure gestion des départements ministériels et des opérateurs de l’État.

Pour montrer clairement ce qu’il voulait, le Premier ministre, en même temps qu’il créait cette mission, supprimait six délégations interministérielles diverses et le poste de coordonnateur national des mobilités pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Un an après la fin des JO, il était temps !

Début juillet, Pierre-Mathieu Duhamel a présenté les premiers résultats de sa mission devant la commission spéciale du Sénat sur l’agencification. Il en a profité pour se demander pourquoi l’État ne disposait pas de la majorité des voix au sein de nombreuses instances dirigeantes. Il a notamment fait référence à l’Agence de la transition écologique (Ademe) dont le conseil d’administration a adopté, en mai dernier, une résolution appelant le gouvernement à retirer son projet de loi « État local ». Une agence étatique s’opposant à une initiative gouvernementale, c’est bien la preuve qu’il y a quelque chose de pourri chez les opérateurs. Duhamel souhaite donc que l’État ait la majorité des voix délibératives au conseil d’administration quand il fournit la majorité des financements.

Du côté des fusions de structures, il ne faut espérer le grand soir. Duhamel a dit qu’il verrait bien l’Office scientifique et technique de l’outre-mer se rapprocher du CNRS, et l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) fusionner avec le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema). Selon lui, l’Agence nationale du sport pourrait aussi être supprimée. C’est à peu près tout !

Si tout cela va dans le bon sens, on est encore très loin du compte. Nous nous permettons de renvoyer messieurs Duhamel et Morin à l’étude de l’IREF qui donne de nombreuses idées de suppressions et de rationalisation.

Mais le problème restera entier tant que l’on ne se posera pas les bonnes questions. Il ne s’agit pas, comme le fait la mission « État efficace », de s’interroger sur les motifs qui ont conduit à la création de tel ou tel opérateur et de se demander s’ils sont toujours d’actualité. Qu’il opère via une direction ministérielle ou une agence, c’est toujours de l’État qu’il s’agit.

Non, il faut d’abord se demander si le sujet à traiter est bien du ressort de l’État. Redéfinir les limites de l’État est une tâche indispensable. Moins omnipotent, il (re)deviendra efficace.