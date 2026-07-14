 Faut-il interdire les sondages sur les intentions de vote ? 

Vieux réflexe de la gauche : il faut interdire. La dernière lubie des socialistes et assimilés : il faut interdire dans certaines conditions les sondages à l’approche des élections législatives ou présidentielles.

La politique socialiste peut être résumée par trois termes : interdire, réglementer, sanctionner. La formule s’applique également au domaine des sondages et plus précisément de ceux relatifs aux intentions de vote.

Libération a titré sa une « Présidentielle. Faut-il interdire les sondages ? » et il consacre plusieurs pages au sujet. L’idée a été relancée par Olivier Faure qui souhaite la prohibition des enquêtes d’opinion à l’approche de l’élection présidentielle et ce, aux motifs qu’elles orienteraient les tactiques et relègueraient les débats d’idées (dans lequel il brille…) au second plan. Le premier secrétaire du PS parle même d’une « pollution » du débat.

Il a été rejoint par Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF, et par l’entourage de l’Ecologiste Marine Tondelier qui prétend que les sondages sur les intentions de vote ne seraient pas nécessaires dans une démocratie. Pour être complet, il faut ajouter que, (très) à droite, Nicolas Dupont-Aignan est lui aussi partisan de l’interdiction des sondages, précisément cinq semaines avant le premier tour de l’élection présidentielle.

Interviewé, le directeur général de l’IFOP fait part de ses fortes réserves devant une mesure qui serait illusoire et contre-productive, les sondages publiés de l’étranger sur le net n’étant de toute façon pas affectés par l’interdiction.

Comme tout le monde le sait, depuis une loi du 19 juillet 1977, les sondages sont déjà interdit de publication -mais pas de réalisation-, de diffusion et de commentaire la veille et le jour de chacune des élections générales ou d’un référendum. Il s’agirait donc d’étendre la prohibition à plusieurs semaines ou mois, comme ont pu le demander par ailleurs des propositions ou des rapports parlementaires ces dernières années, par exemple Antoine Léaument de LFI qui prône l’interdiction des sondages tant que la liste des candidats n’est pas arrêtée.

Il est permis de s’étonner du prurit d’interdictions qui germe dans l’esprit fertile de certains de nos hommes politiques qui se croient plus intelligents que leurs électeurs ou qui croient que ces derniers sont dénués de sens commun. Comme par hasard, ce sont des candidats aux scores infinitésimaux qui entendent voir prohiber la publication de sondages qui leur seraient fortement défavorables. Démocratie, avez-vous dit ?