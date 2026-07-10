Feux de forêts : la faute aux constructeurs automobiles ?

Avec les chaleurs extrêmes que nous connaissons depuis quelques semaines, les feux de forêts se multiplient. Le gouvernement évoque 11.000 hectares brûlés, contre 5000 à la même période l’an dernier. Pour les médias, c’est certain, l’année 2026 sera catastrophique.

Neuf feux sur dix sont d’origine humaine, dont environ 30% dus à des actes de malveillance. Les 70% restants ont pour origine une activité économique (chantiers de BTP, activités agricoles, réseaux électriques…) ou une activité du quotidien (mégots de cigarettes, barbecues ou feux de camps, incendie de véhicule ou de poubelle…).

Selon la fondation Vinci Autoroutes, près d’un fumeur sur cinq jette ses mégots par la fenêtre de sa voiture (ce qui est interdit et passible d’une amende). Afin de les sensibiliser au risque d’incendie, elle reconduit, pour la sixième année consécutive, son opération #StopMégots. A cette occasion, elle distribuera 25.000 cendriers de poche.

Cela nous amène à une question : pourquoi diantre n’y a-t-il plus de cendriers dans les voitures ? Nous sommes nombreux à avoir connu l’époque où les véhicules en étaient tous équipés. Mais, petit à petit, les marques les ont supprimés et remplacés par d’autres accessoires ou gadgets plus ou moins utiles.

C’est l’interdiction de fumer dans les avions, les trains, les bars, les restaurants… qui a incité les constructeurs automobiles à retirer les cendriers des voitures. Peut-être anticipaient-ils une interdiction de fumer au volant. Elle n’est pas (encore) arrivée, mais de nombreux pays interdisent déjà de fumer en présence d’un mineur dans l’habitacle (la France depuis 2016).

Ce qu’ils n’ont pas anticipé en revanche, ce sont les conséquences de cette décision, car il est avéré que des mégots jetés sur les bas-côtés des routes sont responsables de nombreux départs de feux. Les conducteurs pris sur le fait risquent certes une amende, mais le montant (125€) semble dérisoire en regard des catastrophes qu’ils peuvent provoquer.

L’allume-cigare a également disparu, remplacé par une prise électrique qui permet notamment de recharger son smartphone. Appareil qui, selon les dernières statistiques, serait responsable d’un accident routier sur dix. Nous ne sommes pas, en France, à une contradiction près…