Intentions de vote des jeunes : l’Education nationale et les médias publics ont réussi leur endoctrinement

Selon un sondage Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche (« Les Français et l’élection présidentielle 2027 », 29 août 2026), les jeunes entendent voter presque majoritairement en faveur de Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l’élection présidentielle de 2027.

Ce sondage sur les intentions de vote émet plusieurs hypothèses de candidatures au premier tour mais, dans tous les cas, le fondateur de La France Insoumise caracole en tête des intentions de vote des 18-25 ans : de plus de 40 % à 45 %, soit en gros trois fois le total des intentions de vote des Français. De son côté, Marine Le Pen ne reçoit que 12 à 14 % des intentions de vote des jeunes, soit en gros trois fois moins que le total des intentions de vote des Français.

Si l’on additionne toutes les intentions de vote en faveur des candidats de gauche et à la gauche de la gauche, il en ressort que les jeunes votent rien moins qu’à 58 % en leur faveur. Et encore avons-nous exclu de ce nombre les intentions de vote en faveur de Gabriel Attal ! En contrepoint, seuls 13 % des 65 ans et plus entendent voter pour un candidat de gauche ou d’extrême gauche : un contraste saisissant !

Effectivement, les intentions de vote pour Jean-Luc Mélenchon baissent, puis s’effondrent au fil des catégories d’âge : un quart pour les 25-34 ans, à peine plus de 10 % pour les 35-49 ans et les 50-64 ans, 7 % pour les 65 ans et plus.

L’apophtegme « Ne pas voter communiste à 18 ans, c’est ne pas avoir de cœur ; voter communiste à 40 ans, c’est ne pas avoir de tête » se vérifierait-il ? Ce qui est surtout frappant, c’est que l’endoctrinement de gauche et d’extrême gauche par les services publics de l’Education nationale et des médias fonctionne parfaitement. Comment en serait-il autrement face à des enseignants et des journalistes qui, trop souvent, disent pis que pendre du capitalisme, fauteur de paupérisme, d’inégalités et de crise climatique ?

En ce sens, de véritables réformes libérales supposent de mettre fin à cette situation délétère par la mise en place d’une véritable liberté d’enseignement et la suppression du service public de l’audiovisuel, des réformes que l’Iref soutient depuis de longues années. A bon entendeur, salut !, Mesdames et Messieurs les candidats à l’élection présidentielle !