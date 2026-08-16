Iran : l’économie s’écroule mais la répression ne faiblit pas

Tandis qu’en raison de ses incessantes tergiversations expliquées par autant de rodomontades, Trump n’a pas réussi à faire plier l’Iran, le régime iranien se durcit et la société civile iranienne subit une répression inquiétante. Suite aux soulèvements populaires de janvier et aux bombardements américains, « les autorités iraniennes ont déclenché une vague effroyable d’exécutions et de condamnations à mort pour punir et réprimer la dissidence et donner une image de force et de contrôle absolu » a déclaré Heba Morayef, directrice régionale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Amnesty International. « Dans de nombreux cas, dit-elle, des manifestants ont été condamnés à mort sur la base d’accusations vagues et excessives telles que « hostilité envers Dieu » (mohareb) ou « corruption sur terre » (ifsad fil arz).

La répression tente sans doute aussi de masquer l’effondrement économique du pays. L’inflation est montée jusqu’à 7% par mois. De 2018 à 2024, observe l’économiste iranien Masoud Nili » la population en âge de travailler a augmenté en moyenne de plus de 700 000 personnes chaque année, mais seuls 57 000 emplois ont été créés annuellement » (Les Echos, 13 août 2026). Les volumes de pétrole exportés ont baissé significativement et malgré les hausses de prix, le produit des ventes est en baisse d’au moins 20% sinon plus, semble-t-il. Les infrastructures du pays ont été largement endommagées par les bombardements.

Mais au nom de leurs promesses idéologiques, les pouvoirs totalitaires peuvent résister longtemps au rationnement et à la pauvreté, justifiés alors par les assauts ennemis. En témoignent tous les pays communistes et bien d’autres. La population iranienne aurait sans doute pu se révolter contre le pouvoir islamiste, comme elle l’a fait en janvier dernier, si Trump, via Israël sans doute, lui avait envoyé des armes. Il ne l’a pas fait !