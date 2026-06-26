Iran : Les violations quotidiennes des droits de l’homme continuent de plus belle

La guerre et les circonvolutions de Donald Trump obombrent un fait dramatique : la situation des droits de l’homme en Iran.

On en oublierait presque la situation au quotidien d’une grande majorité des Iraniens, et plus encore des Iraniennes ! Les dernières informations relayées par la presse apparaissent particulièrement alarmantes.

Un article récent du Wall Street Journal (21 juin 2026) parle de 45 personnes au minimum qui ont été exécutées depuis janvier, la plupart ces trois derniers mois, pour des motifs politiques. Des milliers d’individus ont été arrêtés et, pour faire bonne mesure à la suite des divers troubles, il est interdit depuis le début de l’année de manifester.

Bien entendu, le système pénal iranien est celui d’une dictature : absence d’avocat indépendant, justice expéditive, confiscation des biens et (pour les plus chanceux) fixation de cautions exorbitantes.

La presse nationale s’est également fait l’écho d’un jugement barbare prononcé il y a peu par un tribunal pénal provincial. Pour bien comprendre l’affaire, il faut remonter le temps jusqu’à fin 2024. Afin de protester contre la loi sur la « promotion de la culture de la chasteté et du hijab », laquelle sanctionne les femmes non ou mal voilées en public et sur les réseaux sociaux, une femme a chanté sans voile et diffusé la vidéo sur YouTube.

Or, il est non seulement interdit aux femmes de se promener sans tenue couvrante, mais par surcroît il leur est interdit de chanter en public ! Le couperet est tombé : 74 coups de fouet pour chacune des personnes poursuivies, la chanteuse et son groupe, et deux ans d’interdiction d’exercer toute activité artistique et de quitter le pays et ce, à raison de l’interprétation de chansons « vulgaires et immorales », « sans respect des normes légales et religieuses ».

Nous attendons toujours la réaction des féministes françaises qui, manifestement, n’ont pas reçu de plein fouet la nouvelle.