Javier Milei fait reculer la pauvreté. Cela ne plaît pas à Mathilde Panot qui dit le contraire.

Invitée du « 8h30 franceinfo », mardi 15 septembre, Mathilde Panot a annoncé que son groupe censurerait le budget 2027 « quoi qu’il arrive », et qu’il n’avait « rien à discuter, rien à négocier ». À l’appui de sa démonstration contre la rigueur budgétaire, la présidente du groupe LFI a ressorti son argument… argentin : la politique de Javier Milei aurait plongé cinq millions d’Argentins dans la pauvreté.
Ce n’est pas la première fois. À l’automne 2025 déjà, répondant à l’économiste Philippe Aghion qui mettait en doute le sérieux du programme économique de La France insoumise, elle écrivait : « J’invite M. Aghion à venir débattre avec nous sur le sérieux de notre programme économique plutôt que de jeter des anathèmes. Et je l’invite à la prudence : Javier Milei, dont il vante le programme économique, a plongé en quelques mois 5 millions d’Argentins dans la pauvreté. »
Le problème c’est que Mathilde Panot, malgré son bel aplomb, n’a pas tout à fait raison… Voici les données officielles : le taux de pauvreté au second semestre 2023 (avant l’élection de Milei) était de 41,7 %. Au second semestre 2025, il est tombé à 28,2 %, son plus bas niveau depuis 2018 (le ministère argentin du Capital humain l’estimait même à 26,9 % au troisième trimestre 2025, un plancher inédit depuis 2010). Parallèlement, on a assisté à une chute spectaculaire du taux d’extrême pauvreté (c’est-à-dire de la proportion des ménages dont les revenus sont insuffisants pour couvrir un panier alimentaire de base calculé dans 31 agglomérations urbaines concentrant environ les deux tiers de la population) : il est passé de 8,2 % au 2e semestre 2024, à 6,9 % au 1er semestre 2025, puis 6,3 % au 2e semestre 2025, au plus bas depuis sept ans, et il est même estimé à 5 % aujourd’hui !
Milei a hérité d’une inflation mensuelle de 25 % en décembre 2023, d’une dette publique passée de 82 % du PIB en 2022 à 155 % en 2023, et d’un peso ayant perdu les cinq sixièmes de sa valeur face au dollar depuis 2019. Ses réformes mises en place, l’inflation mensuelle est retombée à 1,9 % en août 2025, les dépenses publiques ont baissé d’un tiers, et le FMI attend 5 % de croissance en 2026. Mathilde Panot n’est pas encore au courant.
10 réponses
Est ce utile de perdre son temps sur les innombrables et fumeuses déclarations insoumises dont l’unique but est de faire du buzz?????
J’ai bientôt 88 ans et ne suis pas très débrouillarde en informatique. J’espère que vous continuerez, gratuitement, à me procurer le plaisir de lire « VOS » Nouvelles Actualités du Jour …
Avec tous mes remerciements et mes sincères salutations à toute votre Equipe Journalistique. MTB.
Merci à vous de nous lire et de nous soutenir !
L’aisance, la facilité d’élocution sont un atout considérable. Elle a ces qualités qui lui servent considérablement. Elle pourrait convaincre de n’importe quoi celui qui ne cherche pas l’information ailleurs. Problématique.
À LFI s’ils étaient intelligents cultivés ouverts d’esprit et informés il y a longtemps que ça se saurait…. Ils sont dzns le déni permanent de tout ce qui dérange leur idéologie… c’est plus facile que de débattre
Vous oubliez que Mme Panot ne parle que des parasites socialistes qui vivaient au crochet de l’état et qui ont été virés par M. Milei. Elle ne s’occupe pas du tout de l’Argentine d’en bas.
Les marxistes mentent, car c’est une seconde nature chez les extrémistes:
les nazis mentaient
les soviétiques mentaient
les maoistes mentaient
les trotskystes mentent.
Après l’électeur avant d’aller dans l’isoloir doit choisir de faire partie ou non des « idiots utiles ».
Notre Panot (électrique) survoltée n’est effectivement pas au courant !
Elle illustre parfaitement le niveau de connaissance économique des LFI que l’on dirait choisis parmi les cancres de la France… Ceux qui nous régalent des perles du bac, enfin pour ceux qui ont essayé de le passer.
Et ça voudrait gouverner le pays ? Quoique on pourrait aussi penser qu’ils feraient pas pire que notre imbécile supérieurement diplôme qui rate tout.
Concernant Javier Milei il est la preuve que du bon sens et de l’énergie sont bien plus efficaces que les minauderies de nos énarques !
Question : le journaliste de France Info qui interrogeait Mathilde Panot lui a-t-il dit que ses chiffres étaient faux ?
Je pense malheureusement que la réponse est négative….
Mathilde Panot est une gauchote accomplie, à l’image de son maître et mentor, elle utilise le déni de réalité, le mensonge et les insultes comme message politique. Et ça marche, vu les sondages. Elle n’a pas encore dit que le Vénézuela est un modèle de réussite sociale et économique, mais ça ne saurait tarder, elle n’attend qu’un ordre de Mélenchon.