Argentine : la pauvreté au plus bas depuis sept ans

L’Argentine du président libéral radical Javier Milei continue d’engranger les succès, au grand dam des collectivistes, soi-disant progressistes et pipo-économistes sévissant en France, qui prédisaient son effondrement. Buenos Aires a annoncé lundi une chute spectaculaire du taux d’extrême pauvreté (c’est-à-dire de la proportion des ménages dont les revenus sont insuffisants pour couvrir un panier alimentaire de base calculé dans 31 agglomérations urbaines concentrant environ les deux tiers de la population.), Ce taux est passé de 8,2 % au 2e semestre 2024, à 6,9 % au 1er semestre 2025, puis 6,3 % au 2e semestre 2025, au plus bas depuis sept ans, et même 5 % aujourd’hui ! Quant au taux de pauvreté « simple », il est passé de 30 à 28,2 %. Cette baisse s’explique principalement par la désinflation et la hausse des revenus réels des ménages.

Autre élément encourageant pour ce pays passé par une cure de réduction des dépenses publique (donc surtout des occasions de corruption, clientélisme et gaspillage), l’économie argentine est en train de rebondir après une courte récession (probablement inévitable quand s’engage une cure de désintoxication à la dépense publique). Le Fonds monétaire international prévoit une croissance explosive pour l’Argentine pour les 6 années qui viennent ; 3,5 % en 2026 puis 4.0% en 2027, 3.8% en 2028, 3.5% en 2029, 3.2% en 2030 et 3.0% en 2031. Toutes nos condoléances aux pseudo économistes qui prédisaient l’effondrement complet de l’économie argentine lors de l’arrivée au pouvoir de Milei il y a presque deux ans.