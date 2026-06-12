Jean-Luc Mélenchon veut nationaliser l’agriculture

Lors de son meeting à Saint-Denis pour lancer sa campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a développé l’un de ses thèmes favoris : l’idée selon laquelle l’explosion des cancers, du diabète ou de l’infertilité serait la conséquence directe d’un modèle économique et agricole destructeur. Pesticides, amiante, cadmium, « polluants éternels », malbouffe : pour le leader de La France Insoumise, la « continuité de l’espèce humaine » passerait par une transformation radicale du système productif et l’interdiction des « polluants cancérigènes ».

Certains de ses constats méritent d’être pris au sérieux. Oui, l’obésité et le diabète progressent fortement dans les pays développés, en partie à cause de la sédentarité et de l’alimentation ultra-transformée. Oui, certains produits phytosanitaires ont été retirés du marché après des évaluations scientifiques défavorables. Oui, l’amiante a provoqué des milliers de cancers professionnels avant son interdiction en France en 1997. Le cadmium, un métal présent notamment dans certains engrais phosphatés et dans le tabac, est surveillé pour ses effets potentiellement cancérigènes et sa toxicité. Les PFAS – ces « polluants éternels » utilisés dans l’industrie – suscitent également des inquiétudes. Et personne ne contestera non plus le coût des maladies chroniques sur les finances de l’Assurance maladie.

M. Mélenchon s’embourbe toutefois dans une vision presque apocalyptique et omet de mentionner tous les avantages de la modernité. L’« épidémie » de cancers, par exemple, doit être relativisée : le nombre de cas augmente en partie parce que la population vieillit et que le dépistage progresse. Pour de nombreux cancers, le taux de survie s’est considérablement amélioré grâce aux innovations médicales et aux traitements plus adaptés. De la même manière, l’agriculture intensive (fondée sur la rentabilité de la production) va de pair avec l’éradication de la famine dans le monde. Malgré tous les procès faits à la société moderne, l’espérance de vie (et en bonne santé !) reste historiquement élevée dans les pays industrialisés.

Jean-Luc Mélenchon présente notre modèle agricole comme une menace existentielle, mais il ignore la réalité suivante : ce sont précisément les sociétés les plus développées qui disposent aujourd’hui des meilleurs systèmes de santé, des systèmes de sécurité sanitaire les plus avancés, et des capacités d’innovation les plus importantes.