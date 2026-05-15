La dictature cubaine essaie de ne pas complètement sombrer et fait des appels de pied à l’Amérique

Démarche sans précédent, du moins officiellement, le directeur de la CIA, John Ratcliffe, s’est rendu jeudi à La Havane pour une réunion exceptionnelle avec de hauts responsables cubains. Au moment où Cuba, soumis à un blocus pétrolier de Washington, fait face à une très grave crise énergétique.

Une réunion à un haut niveau diplomatique avait déjà eu lieu à La Havane le 10 avril. C’était la première fois qu’un avion gouvernemental américain se posait dans la capitale cubaine depuis 2016. Donald Trump a signé fin janvier un décret présidentiel stipulant que l’île communiste, située à 150 km des côtes de Floride, représentait une « menace extraordinaire » pour les Etats-Unis. Washington a ainsi justifié le durcissement des sanctions contre la dictature communiste, déjà soumise à un embargo depuis 1962, et notamment l’imposition d’un blocus pétrolier de facto contre l’île depuis janvier. Donald Trump avait alors menacé de représailles tout pays souhaitant fournir ou vendre du pétrole à l’île caribéenne.

Cuba assure avoir aussi pu montrer « qu’il n’existe aucune base militaire ou de renseignement étrangère sur son territoire », en référence à des allégations américaines de présence de bases d’écoute chinoises sur l’île.

Le durcissement des sanctions américaines a aggravé une crise énergétique et économique sans précédent, liée notamment à la gabegie et au manque d’entretien des infrastructures, sur l’île de 9,6 millions d’habitants. La situation du réseau électrique, dont la principale centrale électrique est tombée en panne jeudi, plongeant la moitié du pays dans le noir, reste critique, alors que le pays n’a plus de réserves de diesel ni de fioul. A la Havane, des habitants ont manifesté leur exaspération en tapant sur des casseroles face à des délestages pouvant durer plus d’une vingtaine d’heures.