La France et son obsession pour la fiscalité financière

Plus de quinze ans après la crise financière de 2008, la taxe sur les transactions financières (TTF) reste (à juste titre) contestée car elle pénalise l’investissement et se révèle souvent décevante sur le plan des recettes.

Pour rappel, la TTF s’attaque aux achats ou ventes d’un actif financier. Actions, obligations ou produits dérivés peuvent ainsi être taxés à des taux variables selon les pays. Bien qu’étant modeste individuellement, cette taxation devient rapidement significative lorsqu’elle s’applique à des millions d’opérations réalisées chaque jour.

L’analyse de la taxe sur les transactions financières en Europe est particulièrement intéressante. En 2026, selon la Tax Foundation, quatorze pays européens appliquent une forme de taxe sur les transactions financières : la Belgique, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, Malte, la Pologne, la Slovaquie, l’Espagne, la Suisse, la Turquie et le Royaume-Uni. Toutefois, les dispositifs sont extrêmement hétérogènes. Par exemple, la Suisse applique un droit de timbre compris entre 0,15 % et 0,30 % sur certains transferts de titres, tandis que d’autres pays privilégient des taxes ciblées sur les actions ou certaines opérations financières.

En 2011, la Commission européenne avait envisagé d’harmoniser ces dispositifs en proposant une taxe commune de 0,1 % sur les actions et obligations et de 0,01 % sur les produits dérivés. Face à l’opposition de nombreux États membres, le projet n’a jamais abouti.

Plusieurs pays ont d’ailleurs récemment assoupli leur fiscalité financière, dont la Finlande, qui a réduit ses taux en 2024, l’Irlande, qui a instauré une exemption de son TTF pour les PME cotées, ou encore le Royaume-Uni, qui a créé un allégement temporaire pour les nouvelles introductions en bourse.

Comme souvent lorsqu’on parle de taxes, la France fait figure d’exception… dans le mauvais sens. Déjà parmi les pays qui ont les niveaux de fiscalité les plus élevés en la matière, l’Hexagone a relevé sa taxe sur les transactions financières, la fameuse « taxe Tobin » (proposée à l’origine par le prix Nobel James Tobin) de 0,3 % à 0,4 % en 2025. Ce taux figure désormais parmi les plus élevés d’Europe.

Derrière la taxe sur les transactions financières se cache l’idée de faire payer la finance. Il est vrai qu’il est plus facile d’accuser et d’attaquer les traders que de reconnaître les erreurs des gouvernements ou des régulateurs ! Pourtant, les responsables politiques qui dénoncent aujourd’hui les marchés sont souvent les mêmes qui dépendent d’eux pour financer leurs déficits…

En France, cette taxe montre surtout une profonde méfiance envers la circulation du capital. Chaque transaction financière est perçue comme une activité suspecte qu’il faudrait taxer davantage. Pourtant, lorsqu’un investisseur achète ou vend un titre, il contribue à financer des entreprises et à orienter l’épargne vers les activités les plus productives. Taxer ces échanges revient à taxer le financement même de l’économie. Avec un taux porté à 0,4 %, la France figure désormais parmi les pays les plus taxateurs du continent. Comme souvent, le réflexe français consiste à répondre à chaque difficulté économique par un nouvel impôt.