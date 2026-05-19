La grande réforme d’Emmanuel Macron : la consigne des bouteilles plastique

Jusqu’où va se nicher l’interventionnisme de l’Elysée sous la Vème république revisitée par le Macronisme ? Alors qu’on pourrait penser que le président de la République concentrerait son temps et son énergie sur les questions clés (équilibre des finances publiques, chômage des jeunes, dévalorisation du travail et de la prise de risque, insécurité, perte de contrôle de l’immigration, guerre en Ukraine, blocage du détroit d’Ormuz, désindustrialisation, chute du niveau d’enseignements), Emmanuel Macron a demandé mardi au gouvernement d’engager une concertation sur la… consigne pour les bouteilles. L’option d’instaurer une consigne sur les bouteilles de plastique et les canettes d’aluminium, un débat engagé depuis une dizaine d’années, avait déjà ressurgi l’an dernier par la voix du chef de l’Etat. Il a souligné que la France paye 1,5 milliards d’euros à l’Union européenne pour les 1,9 million de tonnes d’emballages plastiques non recyclés.

En 2024, 23,1% des déchets plastiques français collectés étaient recyclés, 49,2% incinérés, 27,6% mis en décharge. « Les associations nationales d’élus maintiennent leur opposition totale et leur mobilisation face à cette +fausse consigne+ des bouteilles en plastique et tiennent à rappeler l’aberration environnementale et financière de ce projet », ont aussi écrit l’Association des maires de France, France urbaine et Intercommunalités de France, dans un communiqué commun mardi. Elles font valoir qu’imposer la consigne sur les bouteilles en plastique va complexifier le geste de tri, encourager indirectement la consommation de plastique à usage unique, ne pas réduire la pollution, peser sur le pouvoir d’achat des Français, déstabiliser l’équilibre économique des traitements des déchets, faire perdre des recettes aux collectivités et amplifier les fractures territoriales. Un épisode qui illustre comment l’Etat s’occupe de tout et piétine le principe de subsidiarité au détriment des collectivités locales. Cela dit, sait-on jamais ; la réforme des consignes des bouteilles d’eaux minérales restera peut-être comme la grande œuvre de ce double quinquennat.