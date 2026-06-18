Lyhanna, collégienne de 11 ans portée disparue le 29 mai, a été retrouvée morte le 4 juin. La justice a mis près de 140 jours à traiter un dossier semblable, entre août 2025 et janvier 2026. Ce délai dramatique, dans une affaire impliquant un homme signalé à plusieurs reprises pour des faits sexuels sur mineurs, relance la question : la justice française manque-t-elle de moyens, ou souffre-t-elle surtout de dysfonctionnements plus profonds ?

Le profil de Jérôme B, l’auteur présumé du crime, rend pour le moins suspect l’argument du manque de moyens : on comprend difficilement comment l’homme a pu passer entre les mailles du filet. En 2017, il avait fait l’objet d’un premier signalement pour avoir eu une relation avec une adolescente de 17 ans, alors qu’il en avait 32. En 2021, il a été licencié après une procédure disciplinaire liée à un « comportement inapproprié » envers une lycéenne. En 2022, il est visé par une plainte pour viol sur mineure de 15 ans, classée sans suite en mai 2024. D’autres plaintes ont depuis été déposées pour le même motif : en août 2025 par les parents d’une fillette de 10 ans, en avril 2026 (initialement contre X) par la mère d’une fillette de 11 ans pour des faits datant de 2023, et le 3 juin 2026 par le père d’une enfant placée par l’Aide sociale à l’enfance.

Une cascade de défaillances aux lourdes conséquences

Les défaillances de l’affaire Lyhanna en rappellent d’autres : en avril 2025, Agathe Hilairet, 28 ans, a été tuée par un multirécidiviste condamné deux fois pour viols et ayant bénéficié d’un aménagement de peine après 21 ans de détention. Il avait été libéré un an avant le meurtre. En janvier 2025, Élias, 14 ans, a été tué à coups de machette par deux mineurs connus pour des faits de violences répétées et faisant l’objet de plusieurs mesures éducatives. Le juge des enfants avait refusé un contrôle judiciaire au prétexte qu’ils avaient exprimé des regrets. En décembre 2024, Abass, 16 ans, a été tué lors d’une rixe. Tous les suspects avaient déjà été interpellés pour des faits de violences en réunion ; certains étaient sous contrôle judiciaire ou avaient été condamnés à de la prison avec sursis pour violences aggravées. En avril 2026, deux d’entre eux ont été remis en liberté. En septembre 2024, Philippine, 19 ans, a été violée et tuée par un homme condamné pour viol, sous OQTF, libéré d’un centre de rétention administrative après qu’un juge eut refusé une prolongation. Cette liste est hélas loin d’être exhaustive.

Des moyens moindres que dans bien d’autres pays européens

Pour Gérald Darmanin, ministre de la Justice, « ce n’est pas une question de moyens qui a empêché la chancellerie, les services publics en général de ne pas prendre des décisions dans ce cas précis (…). Le parquet d’Auch a connu un renforcement de moyens en septembre dernier suite, notamment, à une interpellation des parlementaires puisqu’un quatrième magistrat est arrivé et par ailleurs, on s’aperçoit que le process est lent et c’est plutôt cette lenteur qui est de notre responsabilité et peut-être le manque de priorisation ».

À première vue, la position du ministre est difficilement contestable : le budget de la justice est passé de 6,9 milliards d’euros en 2017 à 10,5 milliards en 2025, soit une hausse de 52 %. Selon le ministère, le nombre de magistrats et de greffiers devrait d’ailleurs augmenter respectivement de 28 et 23 % en 2027.

Cependant, comparée à ses voisins européens, la France est clairement sous-dotée : elle comptait 11,15 magistrats pour 100 000 habitants en 2024, contre une moyenne de 19,04 magistrats au sein de l’UE. Un rapport d’évaluation de la CEPEJ montre également qu’elle dépense moins, avec un budget de 77,2 € par habitant contre 136,1 € en Allemagne, 100,6 € en Italie et 96,8 € en Espagne, et qu’elle se trouve sous la moyenne européenne (85,4 € par habitant).

C’est ce manque de moyens qui explique, pour Me François Roujou de Boubée, avocat des parents de Lyhanna, un tel retard dans le traitement de l’affaire ayant conduit à la mort de l’enfant. « J’ai été en audience ce matin et les dossiers qui ont été renvoyés l’ont été en novembre car le magistrat a estimé, à juste titre, qu’on ne traitait pas bien les dossiers à 23h quand on commence une audience à 8h30. » Des audiences à la Cour d’assises pour des affaires de viol durent parfois jusqu’à 4h du matin : « Il y a des centaines de plaintes, depuis 2025, pour viol ou agressions sexuelles au parquet d’Auch, et seulement un procureur. Vous trouvez ça sérieux ? ».

La justice en retard d’un siècle

Le sous-financement de la justice n’est certainement pas étranger aux dysfonctionnements qui l’affectent, mais pour certains professionnels du droit, c’est aussi une excuse commode. « Il y aurait eu six magistrats du parquet d’Auch, ce n’est même pas sûr que l’affaire aurait été mieux traitée », selon un ancien juge d’instruction.

La justice française ne semble toujours pas être entrée dans le XXIème siècle : le logiciel Cassiopée par exemple, utilisé pour traiter les affaires pénales, n’émet aucune alerte quand un nom apparaît dans plusieurs dossiers. Lesquels dossiers transitent encore souvent par La Poste, malgré les lois sur la dématérialisation des procédures judiciaires. C’est le cas dans la très grande majorité des transmissions de procédure, celle qui concerne Jérôme B., ayant ainsi mis un mois pour arriver sur le bureau de la procureure d’Auch. C’est aussi pourquoi, dans l’affaire Pelicot, le condamné n’a pas été interpellé plus tôt : le parquet n’a jamais reçu ou traité le courrier envoyé sans accusé de réception (!) par la police scientifique, signalant que l’ADN de M. Pelicot correspondait à celui qui avait été identifié dans une ancienne affaire de viol…

La justice pénale n’est pas une priorité

Une autre explication tient à la primauté de la justice financière, par définition plus lucrative pour l’État, sur la justice pénale. Une politique qui n’est probablement pas étrangère au sentiment de laxisme, partagé par la majorité des Français, en matière d’infractions pénales : 68 % d’entre eux estiment que la justice n’est pas assez sévère. Les chiffres du ministère de la Justice montrent qu’il ne s’agit pas que d’un « ressenti ». En 2024, 40,7 % des 94 831 peines de prison ont été aménagées ou converties pour éviter une incarcération. Près de 40 000 condamnés restent donc dans la nature. Car les prisons débordent : le taux d’occupation est de 135,9 % (environ 85 000 détenus pour 62 500 places), contre une moyenne de 95 % au sein de l’UE.

Une magistrature imperméable à l’autocritique ?

Me Gilles-William Goldnadel relève un problème d’une autre nature : les magistrats ne sont guère enclins à faire leur autocritique. Ils se montrent souvent assez imbus d’eux-mêmes et de leur pouvoir, un sentiment renforcé par l’immunité quasi totale dont ils jouissent. Rares sont les condamnations pour faute professionnelle. Un juge d’application des peines qui a libéré, malgré des risques avérés, un condamné ayant récidivé peu de temps après, ne sera probablement jamais sanctionné pour sa faute ; mais il sera sans pitié, lui ou l’un de ses pairs, pour un chef d’entreprise même débordé responsable de la mort d’un salarié pour n’avoir pas respecté une règle de sécurité. Me Goldnadel rappelle l’affaire du « Mur des cons » en 2013 : le parquet a tenté d’empêcher la condamnation du Syndicat de la magistrature, qui avait notamment affiché sur ce mur les photos de parents d’enfants assassinés, de jeunes filles violées et tuées par des récidivistes, dont les pères osaient militer en faveur du fichage génétique des délinquants sexuels.

Plus récemment, Stéphanie Bonhomme, la mère du jeune Élias assassiné par des mineurs multirécidivistes en 2025, a rapporté une attitude empreinte ce que l’on peut appeler de la morgue, si l’on en croit son récit : alors qu’elle demandait des explications sur les décisions qui avaient été prises, les magistrats lui auraient reproché de partir « en croisade » contre eux, elle se serait fait traiter de « victime écervelée » et de « populiste ».

Tous les magistrats ne sont certainement pas à mettre dans le même sac mais les récentes affaires ont mis en lumière des cas d’indifférence à la souffrance des victimes, voire d’incompétence, qui ne semblent pas rares. À cet égard, le témoignage de cet ancien gendarme est édifiant.

Le problème de la justice française n’est pas uniquement budgétaire. La France dépense parfois mal avant de dépenser peu. Une institution incapable de hiérarchiser les menaces, de moderniser ses outils et d’assumer ses erreurs restera inefficace, quels que soient les moyens supplémentaires qu’on lui accordera. Tant que l’État privilégiera la gestion bureaucratique au détriment de l’efficacité et de la responsabilité, les drames continueront d’alimenter la défiance des Français envers leur justice.