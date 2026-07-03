La politique économique de Meloni a fait baisser le chômage en Italie

Le taux de chômage a atteint un nouveau record à la baisse en Italie au mois de mai, à 5% de la population active, selon une première estimation publiée jeudi par l’Institut national des statistiques (Istat). Soit un recul de 1,5 points.

Avec 399.000 chômeurs en moins sur un an, l’Italie confirme sa place en dessous de la moyenne européenne (5,9% en mai), malgré la faiblesse structurelle démographique du pays, un de ceux à la plus faible natalité du monde – au total, un Italien sur trois est inactif.

Un succès pour la politique économique libérale, quoique de manière mesurée, de la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni, à base de réduction sélective des dépenses sociales, d’allègement fiscal et d’encouragement au secteur privé, dans un cadre budgétaire orthodoxe. Comme quoi on peut réduire le périmètre de l’Etat et notamment des dépenses sociales sans pour autant provoquer une hausse du chômage, bien au contraire ! Depuis son arrivée au pouvoir en octobre 2022 à la tête d’une coalition de droite (elle devrait donc battre début septembre le record de durée en un seul mandat, porté à 1450 jours par Silvio Berlusconi) Georgia Meloni a fixé comme priorité la discipline budgétaire tout en introduisant des mesures libérales classiques : baisses d’impôts, incitations à l’investissement privé et assouplissement du marché du travail. Ce qui a permis une réduction spectaculaire du déficit public, de 7,2 % du PIB en 2023 à environ 3,3-3,8 % en 2024-2025. Cette performance s’explique par des coupes dans certaines dépenses, notamment la réforme du revenu minimum jugé trop permissif et désincitatif au travail. Son gouvernement a également vendu des participations étatiques et limité la progression des dépenses courantes.

Sur le plan fiscal, le budget 2026 a prévu 15 milliards d’euros de baisses d’impôts et de cotisations sociales, notamment pour les salaires jusqu’à 40 000 € et des incitations au réinvestissement des bénéfices des entreprises (baisse de l’IS conditionnelle de 24 % à 20 %).

Ces mesures visent à soutenir le pouvoir d’achat des classes moyennes et à stimuler l’emploi et l’investissement privés. Sur le marché de l’emploi, le gouvernement a assoupli les contrats à durée déterminée, réintroduit les ‘vouchers’ pour les secteurs saisonniers (tourisme, agriculture) et réduit les charges sociales pour les embauches, dans une logique de flexibilisation du marché du travail.

Ces orientations reflètent un libéralisme « enraciné » : confiance dans l’initiative privée, baisse de la pression fiscale et réduction des transferts sociaux jugés passifs, au profit d’une incitation au travail et à l’entrepreneuriat. Le discours pro-entreprises et la volonté de simplifier les normes s’inscrivent dans une tentative de réduire le poids bureaucratique de l’État. Elle n’a toutefois pas engagé de privatisations massives ni une dérégulation profonde des professions protégées (taxis, plages, etc.). En revanche, les réformes structurelles promises (concurrence, justice, administration) avancent lentement, freinées par les contraintes européennes et les équilibres de coalition.