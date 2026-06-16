En dix ans, le taux d’emploi a progressé (en moyenne) plus de 50 % plus vite dans l’Union européenne qu’en France

Comme IREF-Contrepoints l’a relevé récemment dans ses colonnes, le taux d’emploi français est en dessous de la moyenne européenne. Pour comprendre pourquoi la France en est arrivée là, il est essentiel d’étudier les statistiques de façon approfondie.

Selon Eurostat , « le taux d’emploi est le rapport entre le nombre de personnes employées et le total de la population comparable. Le taux d’emploi global se calcule par rapport à la population en âge de travailler » – et se décline, le cas échéant, par catégories de la population. Cet indicateur met donc en exergue d’autres réalités que celles du taux de chômage.

Au 1er trimestre 2026, le taux d’emploi français s’établit à 75,2 %, contre 76,3 % pour l’ensemble de l’Union européenne. Il n’a pas toujours été en dessous de la moyenne européenne : au contraire, cette tendance ne s’observe que depuis peu.

Sur une série plus longue, on constate que la France n’a pas été au-dessus de la moyenne européenne depuis le deuxième trimestre de 2021. À cette époque, le taux d’emploi français était de 73 %, contre 72,7 % pour la moyenne européenne. Avant cela, le taux d’emploi se situait plutôt dans la moyenne européenne, voire même parfois bien au-dessus (au 1er trimestre de 2009, le taux d’emploi français était de 70,2 %, contre 67,8 % pour l’Union européenne).

En 10 ans, c’est-à-dire entre le 1er trimestre de 2016 et le 1er trimestre de 2026, le taux d’emploi a augmenté de 4,6 points de pourcentage (+6,5 % environ) en France, contre 7 points de pourcentage au sein de l’UE (+10,1 % environ). Le décrochage français a été lent mais insidieux, le pays ayant l’une des progressions les plus faibles en Europe sur cette période.

Concernant le taux d’emploi des jeunes diplômés, les résultats sont encore plus inquiétants. Selon la classification internationale type de l’éducation (ISCED 2011), en 2025, le taux d’emploi moyen des jeunes âgés de 20 à 34 ans, diplômés depuis 1 à 3 ans, est de 77,8 % en France, contre une moyenne de 83,0 % en Union européenne. Dix ans auparavant, en 2015, le taux se situait à 71,8 % pour la France, contre 75,5 % pour l’Union européenne. Autrement dit, en 10 ans, le taux d’emploi des jeunes diplômés a augmenté de 6 points de pourcentage (+8,4 % environ) en France, contre +7,5 points de pourcentage (+9,9 % environ) au sein même de l’Union européenne. Là aussi, force est de constater qu’un certain décrochage s’est opéré.

Ainsi, le marché du travail français progresse à un rythme largement inférieur à celui observé dans la moyenne européenne. Ce décrochage, visible à la fois sur l’ensemble de la population en âge de travailler et chez les jeunes diplômés, est un indicateur du déficit de dynamisme de l’économie française. Alors qu’une grande majorité des pays européens parviennent à améliorer plus rapidement l’insertion professionnelle, cela montre bien que le marché du travail doit radicalement changer en France, avec pour commencer, pourquoi pas, moins de contraintes et plus de liberté.