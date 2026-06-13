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samedi 13 juin 2026

Le taux d’emploi (75,2 %) recule en France et reste en dessous de la moyenne européenne

Temps de lecture : < 1 minute

Selon la dernière étude d’Eurostat, le taux d’emploi français s’établit au premier trimestre 2026 à 75,2 %, contre 76,3 % pour l’ensemble de l’Union européenne. Sur un trimestre, il recule de 0,2 point, passant de 75,4 % à 75,2 %, tandis que la moyenne européenne progresse de 0,1 point pour atteindre 76,3 %.

Au sein de l’UE, les taux d’emploi les plus élevés sont enregistrés à Malte (83,4 %), aux Pays-Bas (83,3 %) et en Tchéquie (82,8 %). À l’inverse, les niveaux les plus faibles se trouvent en Italie (68,0 %), en Roumanie (68,8 %) et en Grèce (71,7 %).

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