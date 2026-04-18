Taux d’emploi à 75,5 % en 2025 : la France se situe en dessous de la moyenne européenne

Selon Eurostat, le taux d’emploi en France s’établit à 75,5 %, contre 76 % en moyenne dans l’Union européenne en 2025. Ce résultat place la France au 20ème rang sur les 27 pays.

En tête du classement, on retrouve Malte (83,6 %), les Pays-Bas (83,4 %) et la République tchèque (82,9 %), qui affichent les taux d’emploi les plus élevés. À l’inverse, les niveaux les plus faibles sont observés en Italie (67,6 %), en Roumanie (69,0 %) et en Grèce (71,0 %).

À noter également qu’au quatrième trimestre 2025, le taux d’emploi français restait inférieur à la moyenne de l’OCDE.