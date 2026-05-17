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lundi 18 mai 2026

La vérité sur les transitions de genre

Temps de lecture : < 1 minute

Une nouvelle étude révèle que la santé mentale des jeunes ne s’améliore pas après un changement de sexe.

Retrouvez notre article à ce sujet

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Une réponse

  1. Quelles que soient les mutilations infligées à notre corps, nous restons du sexe de notre naissance
    Si le cerveau n’assume pas, il disjoncte. Mieux vaut donc travailler en amont

    Répondre

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