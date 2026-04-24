Transition de genre : la morbidité psychiatrique explose après un changement de sexe

Pour les partisans des transitions médicales (bloqueurs de puberté, chirurgie), c’est une question de vie ou de mort : sans changement de sexe, les jeunes atteints de dysphorie de genre sombreraient dans une détresse au point que le suicide deviendrait probable. Or, les résultats d’une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Acta Paediatrica suggèrent exactement l’inverse.

L’étude, conduite par Sami-Matti Ruuska et ses co-auteurs, concerne des jeunes âgés de moins de 23 ans qui ont été orientés vers des services spécialisés en Finlande entre 1996 et 2019 (2 083 individus), comparées à 16 643 témoins. Le constat de base n’est pas remis en cause : ces adolescents et jeunes adultes ont bien une détresse psychique supérieure à celle de leurs pairs (45,7 % de troubles psychiatriques sévères, contre 15 %). Mais c’est sur la réponse médicale à apporter que le débat est vif.

Les résultats contredisent directement le consensus dominant en la matière. Contrairement à ce que l’on a l’habitude d’entendre, les transitions médicales ne s’accompagnent pas d’une amélioration de la santé mentale. Chez les patients concernés, la morbidité psychiatrique explose de 9,8 % à 60,7 % pour les transitions d’homme à femme, et de 21,6 % à 54,5 % pour les transitions de femme à homme. Deux ans après leur prise en charge, 61,7 % des jeunes suivis présentent des troubles psychiatriques sévères, contre 14,6 % dans le groupe témoin. Même en tenant compte des troubles préexistants, leur risque reste multiplié par trois à cinq après une transition médicale.

Cette étude est à recouper avec celles que nous présentions dans de précédents articles : aux États-Unis par exemple, les personnes qui ont subi une opération chirurgicale pour changer de sexe ont un taux de suicide 12 fois plus élevé que celles qui n’ont pas subi de chirurgie. Tout porte à croire que les transitions médicales ne sont pas une solution durable au mal-être réel des patients et qu’elles sont même dangereuses parce qu’irréversibles, surtout lorsqu’elles concernent des mineurs. Les concernant, l’hypothèse d’une « contagion sociale » est d’ailleurs plus probable. D’autres études suggèrent en effet qu’entre 61 % et 98 % des enfants ou préadolescents diagnostiqués d’une dysphorie de genre se réconcilient avec leur sexe biologique lors de la puberté, et que beaucoup d’entre eux découvrent qu’ils sont simplement homosexuels. Espérons que ces données seront prises en compte par la Haute Autorité de Santé qui reprend sans complexe le vocabulaire militant d’associations LBGT elles-mêmes militantes et recommande, rappelons-le, le signalement des parents qui s’opposeraient à la transition médicale de leurs enfants.