Les complémentaires santé sont dans le collimateur de l’État… une nouvelle fois !

Les complémentaires santé sont régulièrement accusées de tous les maux. Un récent rapport de l’Inspection générale des affaires sociales ne fait pas exception. Et si elles étaient plutôt la solution à la déliquescence de l’Assurance maladie ?

Ils sont nombreux ceux qui voudraient supprimer les assurances santé complémentaires (couramment appelées « mutuelles ») et les fondre dans une super assurance maladie. Pour faire advenir cette « Grande Sécu », réclamée aussi bien par Jean-Luc Mélenchon que par Olivier Véran, l’ancien ministre de la Santé, Emmanuel Macron, Marine Tondelier, le Parti socialiste ou encore l’association Que Choisir Ensemble, les complémentaires santé sont attaquées de toutes parts.

Les complémentaires santé toujours plus pressurées

Ces dernières années, les gouvernements successifs s’en sont tous pris aux complémentaires. La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026 a, par exemple, taxé les assureurs santé à hauteur d’un milliard d’euros (Md€), transféré des dépenses jusqu’alors prises en charge par la Sécu et gelé leurs tarifs. La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, a annoncé aux assureurs mi-juin 2026 qu’elle souhaitait poursuivre dans cette voie l’année prochaine en augmentant le ticket modérateur sur les transports sanitaires et les médicaments.

La ministre a aussi, au début de cette année, commandé un rapport à trois experts sur l’articulation entre l’Assurance maladie et les complémentaires. Il devrait lui être remis dans les prochains jours. En attendant, c’est l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) qui relance les hostilités. Dans un document daté d’octobre 2025 mais rendu public le 26 juin 2026, elle s’attaque principalement aux exonérations de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu, estimées à 7,4 Md€, dont bénéficient les entreprises et les assurés.

L’Igas propose de rogner les exonérations, voire de les supprimer, notamment parce que les garanties des complémentaires sont « anti-redistributives (du fait de leur tarification non liée au revenu), inflationnistes (en particulier l’inclusion de « médecines alternatives » dont l’intérêt thérapeutique, voire l’innocuité, sont sujets à débat), et génèrent des externalités négatives pour les autres usagers du système de santé. En matière de dépassements d’honoraires notamment, elles rendent solvables les personnes couvertes, au détriment des personnes non ou mal couvertes, augmentant ainsi les inégalités. »

Les auteurs du rapport suggèrent aussi que les soins qui ne sont pas pris en charge par l’Assurance maladie soient définitivement exclus des contrats d’assurance complémentaire. Ils voudraient, par ailleurs, interdire « la possibilité de proposer des garanties non responsables sous forme de surcomplémentaire ou d’options par le biais du contrat collectif de l’entreprise ». Mais leur grand rêve, c’est d’éliminer les prestataires privés actuels (quel que soit leur statut) et de les remplacer par un régime obligatoire (sur le modèle existant en retraite) piloté par les partenaires sociaux. Une étape, sans doute, sur la route de la « Grande Sécu » qui fait saliver la gauche.

Le cas du Canada

Une étude de l’Institut économique de Montréal (IEM), think tank libéral, montre au contraire que le recours au privé et à la concurrence permet d’améliorer l’offre de soins et, par conséquent, la santé de tout un chacun.

Les auteurs de la note, Conrad Eder et Emmanuelle Faubert, rappellent d’abord que les patients canadiens en auraient vraiment besoin : « attendre des semaines pour voir un spécialiste, des mois pour une intervention chirurgicale et parfois des années pour obtenir un médecin de famille » est chose courante, alors que le Canada affiche l’un des ratios dépenses de santé/PIB les plus élevés de l’OCDE (à l’instar de la France).

Mais dès qu’il s’agit de débattre de l’amélioration du système de santé, on entretient la confusion entre l’objectif d’universalité (selon lequel tout le monde bénéficie d’une couverture pour un panier de services défini) et celui d’unicité (où un seul assureur public finance tous les services couverts).

Pourtant, les chercheurs de l’IEM ont observé que « la plupart des systèmes de santé universels très performants ne reposent pas exclusivement sur un modèle de payeur étatique unique » et que « Des pays comme l’Australie et le Danemark combinent couverture publique et assurance privée complémentaire (ou “en double couverture”), permettant ainsi de couvrir des services déjà inclus dans le régime public. Ils autorisent également les médecins à exercer une pratique mixte, leur permettant d’offrir des services tant aux patients couverts par le régime public qu’à ceux disposant d’une assurance privée. »

La concurrence permet d’améliorer la santé

L’étude d’Eder et Faubert montre clairement que les personnes disposant d’une assurance privée complémentaire, en Australie et au Danemark, bénéficient d’un accès plus rapide aux soins et d’un plus grand choix de prestataires, notamment parce qu’ils ont accès à des hôpitaux ou des cliniques privés.

Par ailleurs, un marché de l’assurance complémentaire crée les conditions permettant aux prestataires privés de contribuer de manière significative à la capacité globale du système de santé. « En mutualisant les risques et en facturant des primes prévisibles, l’assurance privée réduit effectivement le coût des soins privés, élargissant ainsi considérablement le bassin de patients pouvant se les offrir. Cela accroît à son tour la clientèle des cliniques privées, des centres de chirurgie et des établissements de diagnostic, rendant commercialement viable la construction, la dotation en personnel et l’équipement d’infrastructures privées qui, autrement, n’existeraient pas. La concurrence renforce ces effets, car les assureurs qui se disputent la clientèle sont motivés pour proposer des produits d’assurance plus personnalisables à différents niveaux de prix. »

Parallèlement, les prestataires de soins, en concurrence pour attirer les patients, sont incités à innover dans la prestation, l’organisation et la dispense des soins. À terme, les innovations fructueuses du secteur privé peuvent se diffuser au sein du système public, générant ainsi des gains de capacité globaux dont profitent tous les patients.

Notons aussi que les établissements privés absorbent une partie de la demande des patients, contribuant ainsi à réduire les délais d’attente dans le système public. Enfin, ils servent de soupape de sécurité au système public lorsqu’il est engorgé.

A l’heure actuelle, six provinces canadiennes sur dix interdisent concrètement l’assurance maladie privée pour les services déjà couverts par le régime public. Les quatre autres ne l’interdisent pas formellement, mais aucun marché significatif d’assurance privée complémentaire ou de soins privés ne s’y est développé en raison d’obstacles réglementaires et de la faible taille de la population.

Alors que 1,4 million d’interventions n’ont pas pu avoir lieu en 2025 au Canada faute de places et de personnel disponibles dans le secteur public, que 17% des Canadiens n’ont pas de médecin traitant, que le délai médian entre l’orientation vers un spécialiste et le traitement était de 28,6 semaines, que 105.000 Canadiens se sont rendus à l’étranger pour recevoir des soins médicaux, que près de 24.000 patients sont décédés en attendant des soins, il serait peut-être temps de changer de système. L’IEM enjoint le gouvernement canadien à prendre exemple sur l’Australie et le Danemark pour permettre aux assurances complémentaires et aux établissements de soins privés d’opérer.

Mettre l’Assurance maladie en concurrence

Si la France n’est pas citée en exemple par nos collègues de Montréal, c’est sans doute que notre secteur privé – assurances complémentaires et cliniques – est en grande difficulté. L’État et la Sécurité sociale ne cherchent qu’à faire des économies sur son dos. Pourtant, sans lui, notre système de santé serait encore plus déliquescent.

Comme le Canada, la France a besoin sur ce plan – comme sur bien d’autres malheureusement – de se réformer en profondeur. L’IREF-Contrepoints propose de rétablir les assurances sociales : chacun percevrait l’intégralité de son salaire (charges comprises) et s’assurerait auprès de l’organisme de son choix, dans un cadre légal minimal. Sans nécessairement supprimer l’assurance publique, il s’agirait de laisser ceux qui le souhaitent s’assurer ailleurs. Il conviendrait aussi de réserver la gratuité aux plus démunis et relever le reste à charge pour responsabiliser les patients (à l’image des franchises suisses et néerlandaises), de privatiser les hôpitaux publics déficitaires et d’aligner la prise en charge public/privé.

Seule la concurrence permettra d’améliorer la qualité des soins et de réduire les coûts du système. Le monopole public est toujours délétère.