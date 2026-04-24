L’aide au développement en hausse malgré l’état des finances publiques : +13,5 % en dix ans

L’aide publique au développement (APD) est accordée par 33 Etats à certains pays pour soutenir financièrement leur économie. Le dispositif a été mis en place en 1969 par un comité spécifique de l’OCDE, le CAD, qui l’encadre encore aujourd’hui.

Depuis quelques temps, cette aide, exprimée en pourcentage du revenu national brut (RNB) tend globalement à diminuer.

Cela se vérifie pour la France, qui est pourtant un très important contributeur. Il n’en va cependant pas de même si l’on prend en considération une période plus longue, dix ans par exemple. En 2015, l’APD représentait pour notre pays 0,37 % de son revenu national brut, contre 0,3 % en moyenne pour les autres pays du comité. En 2025, c’était 0,42 %, soit une progression de 0,05 point de RNB, équivalant à environ +13,5 % en valeur relative. Dans le même temps, l’écart avec la moyenne des autres pays, tombée à 0,26 %, s’est légèrement creusé.

En valeur, cette aide représente 14,5 milliards de dollars, ce qui place la France dans le top 5 des pays donateurs, l’Allemagne étant en tête. Dix pays nous dépassent, mais seule l’Irlande a connu une progression plus forte pendant la même période, d’environ 31,2 %.

Cette progression s’inscrit dans un contexte bien connu de tensions croissantes sur les finances publiques. La Cour des comptes signalait déjà en 2023 la difficulté de concilier les objectifs de l’aide au développement et la soutenabilité budgétaire. Un de ses rapports souligne que « dans un contexte de contraintes croissantes sur les finances publiques, la trajectoire exponentielle de l’aide publique au développement française renforce la nécessité d’une vision claire et consolidée de son évolution ». Pourtant, les crédits alloués à l’APD ont connu une forte croissance entre 2017 et 2023…

La mise en œuvre de cette politique repose notamment sur l’Agence française de développement (AFD), régulièrement critiquée pour la complexité de son fonctionnement et les interrogations récurrentes sur la légitimité de certaines de ses opérations.

L’objectif international de consacrer 0,7 % du RNB à l’aide publique au développement a été repoussé par le gouvernement français pour la période allant de 2025 à 2030. Le contexte budgétaire actuel rendrait sans doute pertinent, dans un premier temps, d’envisager une révision plus ambitieuse encore.