Le Conseil constitutionnel censure les zones à faibles émissions

Le Conseil constitutionnel a censuré jeudi la suppression des zones à faibles émissions, ainsi qu’un assouplissement des règles contre l’artificialisation des sols, estimant que ces mesures introduites dans la loi de « simplification » étaient des « cavaliers législatifs », sans lien suffisant avec le texte initial.

Saisis du projet de loi par les Socialistes, les Écologistes mais aussi des députés du camp gouvernemental désireux de préserver des marqueurs écologiques du premier quinquennat Macron, le Conseil a censuré totalement ou partiellement 25 articles sur 84.

Cette décision pose clairement un problème de démocratie, voire juridique, puisqu’elle pourrait faire craindre que nous ayons basculé dans un « gouvernement des juges » : par cette décision, qui n’est au demeurant pas la première, le Conseil Constitutionnel semble se comporter comme législateur et pouvoir exécutif, outrepassant ses attributions de défense stricte de la Constitution…

En effet, il interprète très largement la notion de « cavalier budgétaire », qui ne figurait pas à l’origine dans la Constitution de la Vème république. Il s’agit d’un ajout dans l’article 45 de la loi fondamentale du pays, via un amendement conçu pour redonner du pouvoir au Parlement en 2008 (visiblement, c’est raté) qui prévoit que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ». Or, les amendements retoqués jeudi avait clairement un lien avec la loi de simplification ; imposer des ZFE, qui atteint en outre à l’égalité des citoyens suivant là où ils habitent, complique clairement la vie des résidents.