Les ZFE ont Ã©tÃ© supprimÃ©esÂ !

Le porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a regrettÃ© mercredi la suppression des zones Ã faibles Ã©missions (ZFE) par lâ€™AssemblÃ©e nationale la nuit prÃ©cÃ©dente et soulignÃ© Â« les doutes Ã©vidents sur la constitutionnalitÃ© de cette mesure Â». Une technique dÃ©jÃ Ã©prouvÃ©e : quand un texte qui ne plaÃ®t pas Ã lâ€™Ã‰lysÃ©e est votÃ© par la reprÃ©sentation nationale, il est dÃ©fÃ©rÃ© au Conseil constitutionnel, lequel semble engagÃ© depuis des annÃ©es dans une dÃ©marche oÃ¹, au nom de sa lecture personnelle du droit, il se substitue aux reprÃ©sentants du peuple pour retoquer le texte au prÃ©texte de Â« cavalier lÃ©gislatif Â» â€“ câ€™est-Ã -dire dâ€™un amendement trop Ã©loignÃ© de lâ€™objet initial du projet de loi.

Les ZFE, qui interdisent lâ€™accÃ¨s au centre-ville aux vÃ©hicules trop anciens, reprÃ©sentent un ostracisme social promu au nom dâ€™une Ã©cologie punitive de plus en plus rejetÃ©e par les FranÃ§ais et sans fondement scientifique totalement Ã©tabli, puisque les Ã©missions de particules fines dans les centres-villes proviennent aussi de lâ€™usure des pneus et de vÃ©hicules de grosse cylindrÃ©e non concernÃ©s par ces restrictions. InitiÃ©es en 2019 et Ã©tendues en 2021, marqueurs environnementaux du premier quinquennat Macron, ces zones entendaient exclure jusquâ€™Ã un quart des vÃ©hicules particuliers des centres-villes, mesure considÃ©rÃ©e par les parlementaires comme particuliÃ¨rement injuste pour les mÃ©nages nâ€™ayant pas les moyens de changer de vÃ©hicule.

Â« La position du gouvernement, câ€™Ã©tait celle dâ€™un amendement de compromis qui visait Ã laisser davantage de libertÃ© aux collectivitÃ©s territoriales dans lâ€™application des zones Ã faibles Ã©missions. Nous prenons acte du rejet de lâ€™AssemblÃ©e nationale de cet amendement (â€¦) Je le regrette Â», a dÃ©clarÃ© Mme Bregeon Ã lâ€™issue du Conseil des ministres. Le gouvernement Â« nâ€™espÃ¨re absolument pas une censure du Conseil constitutionnel Â» contre le vote de cet amendement qui annulait lâ€™une des dispositions phares de lâ€™Ã©cologie punitive dÃ©fendue par Emmanuel Macron.

Cette disposition Ã©tait incluse dans les discussions sur le projet de loi relatif Ã la simplification de la vie Ã©conomique. Certes, une certaine mÃ©fiance Ã©tait de mise, puisque quand en France des politiques et la haute administration prÃ©tendent vouloir simplifier le Â« bouzin Â» de dÃ©crets, circulaires et rÃ¨glements qui rÃ©gissent minutieusement nos vies (une douzaine de codes de plusieurs milliers de pages, qui se seront enrichis dâ€™une page supplÃ©mentaire Ã la fin de la lecture de cet article), cela se traduit gÃ©nÃ©ralement par une complexitÃ© supplÃ©mentaire, avec crÃ©ation dâ€™un comitÃ© ad hoc en optionÂ !

Mais aprÃ¨s deux ans de prÃ©paration et de dÃ©libÃ©rations, le projet de loi de Â« simplification Â» de la vie Ã©conomique a effectivement amputÃ© quelques normes pesant sur les entreprises, supprimÃ© des instances consultatives redondantes et facilitÃ© le dÃ©ploiement de centres de donnÃ©es (datacenters). Il contient pÃªle-mÃªle des mesures facilitant lâ€™accÃ¨s des entreprises Ã la commande publique, visant Ã sÃ©curiser le parcours juridique dâ€™infrastructures comme la controversÃ©e autoroute A69 ou Ã simplifier la construction de certains projets sous conditions.