Les ZFE ont Ã©tÃ© supprimÃ©esÂ !

Le porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a regrettÃ© mercredi la suppression des zones Ã faibles Ã©missions (ZFE) par lâ€™AssemblÃ©e nationale la nuit prÃ©cÃ©dente et soulignÃ© Â« les doutes Ã©vidents sur la constitutionnalitÃ© de cette mesure Â». Une technique dÃ©jÃ Ã©prouvÃ©e : quand un texte qui ne plaÃ®t pas Ã lâ€™Ã‰lysÃ©e est votÃ© par la reprÃ©sentation nationale, il est dÃ©fÃ©rÃ© au Conseil constitutionnel, lequel semble engagÃ© depuis des annÃ©es dans une dÃ©marche oÃ¹, au nom de sa lecture personnelle du droit, il se substitue aux reprÃ©sentants du peuple pour retoquer le texte au prÃ©texte de Â« cavalier lÃ©gislatif Â» â€“ câ€™est-Ã -dire dâ€™un amendement trop Ã©loignÃ© de lâ€™objet initial du projet de loi.
Les ZFE, qui interdisent lâ€™accÃ¨s au centre-ville aux vÃ©hicules trop anciens, reprÃ©sentent un ostracisme social promu au nom dâ€™une Ã©cologie punitive de plus en plus rejetÃ©e par les FranÃ§ais et sans fondement scientifique totalement Ã©tabli, puisque les Ã©missions de particules fines dans les centres-villes proviennent aussi de lâ€™usure des pneus et de vÃ©hicules de grosse cylindrÃ©e non concernÃ©s par ces restrictions. InitiÃ©es en 2019 et Ã©tendues en 2021, marqueurs environnementaux du premier quinquennat Macron, ces zones entendaient exclure jusquâ€™Ã un quart des vÃ©hicules particuliers des centres-villes, mesure considÃ©rÃ©e par les parlementaires comme particuliÃ¨rement injuste pour les mÃ©nages nâ€™ayant pas les moyens de changer de vÃ©hicule.
Â« La position du gouvernement, câ€™Ã©tait celle dâ€™un amendement de compromis qui visait Ã laisser davantage de libertÃ© aux collectivitÃ©s territoriales dans lâ€™application des zones Ã faibles Ã©missions. Nous prenons acte du rejet de lâ€™AssemblÃ©e nationale de cet amendement (â€¦) Je le regrette Â», a dÃ©clarÃ© Mme Bregeon Ã lâ€™issue du Conseil des ministres. Le gouvernement Â« nâ€™espÃ¨re absolument pas une censure du Conseil constitutionnel Â» contre le vote de cet amendement qui annulait lâ€™une des dispositions phares de lâ€™Ã©cologie punitive dÃ©fendue par Emmanuel Macron.
Cette disposition Ã©tait incluse dans les discussions sur le projet de loi relatif Ã la simplification de la vie Ã©conomique. Certes, une certaine mÃ©fiance Ã©tait de mise, puisque quand en France des politiques et la haute administration prÃ©tendent vouloir simplifier le Â« bouzin Â» de dÃ©crets, circulaires et rÃ¨glements qui rÃ©gissent minutieusement nos vies (une douzaine de codes de plusieurs milliers de pages, qui se seront enrichis dâ€™une page supplÃ©mentaire Ã la fin de la lecture de cet article), cela se traduit gÃ©nÃ©ralement par une complexitÃ© supplÃ©mentaire, avec crÃ©ation dâ€™un comitÃ© ad hoc en optionÂ !
Mais aprÃ¨s deux ans de prÃ©paration et de dÃ©libÃ©rations, le projet de loi de Â« simplification Â» de la vie Ã©conomique a effectivement amputÃ© quelques normes pesant sur les entreprises, supprimÃ© des instances consultatives redondantes et facilitÃ© le dÃ©ploiement de centres de donnÃ©es (datacenters). Il contient pÃªle-mÃªle des mesures facilitant lâ€™accÃ¨s des entreprises Ã la commande publique, visant Ã sÃ©curiser le parcours juridique dâ€™infrastructures comme la controversÃ©e autoroute A69 ou Ã simplifier la construction de certains projets sous conditions.
8 rÃ©ponses
Mais que lui demande-t-on son avis, Ã celle-lÃ ? !
A suivre : les copains de Macron au CC vont-ils contrer ce vote ?
Le combat contre les ZFE n’est pas encore gagnÃ©. Quand nos reprÃ©sentants Ã©lus nous reprÃ©sentent rÃ©ellement, c’est le Conseil constitutionnel qui dÃ©cide ce qui est bon ou non pour le peuple !
Vous pouvez dire au porte parole du gouvernement que Jean-Aymar de Sekonla se fÃ©licite de la suppression des ZFE.
Une belle injustice doublÃ©e d’une grande stupiditÃ© !
Les automobilistes se sont prÃ©cipitÃ©s sur les voitures hybrides Â«Â qui se rechargent en roulantÂ Â»â€¦Â Quelle ineptie !
DÃ©jÃ on sponsorise Ã tour de bras l’industrie concurrente Chinoise principalement et on se garde bien de dire que le vÃ©hicule pollue beaucoup plus lorsqu’il recharge ses batteries en brÃ»lant plus de carburant (l’alternateur embarquÃ© n’ayant qu’un rendement de quelque 70% ).
Globalement on consomme plus pour produire ce prÃ©cieux courant utilisÃ© Ã trÃ¨s basse vitesseâ€¦ sans parler de la pollution pour fabriquer ces batteries Ã plus haute capacitÃ© !
J’oubliais l’argument massue du vendeur Â«Â on rÃ©cupÃ¨re de l’Ã©nergie au freinageÂ Â» ! La belle affaire, tout bon conducteur sait pertinemment qu’il ne freine quasiment jamais car il tient ses distances et ralenti prÃ©ventivementâ€¦ Bref ces hybrides auto-rechargeables sont conÃ§ues que pour les bourrins qui vous collent et passent leur temps Ã freiner et aux escrologistes qui se donnent bonne conscience.
Supprimer les ZFE ne suffit pas. Il y a des villes qui ne relÃ¨vent pas de la loi ZFE, mais oÃ¹ les Ã©lus sont tout autant capables d’encambronner les franÃ§ais. Supprimer les ZFE ne suffit donc pas, il faut sortir les socialo-bobo-Ã©colos des conseils municipaux, comme La Rochelle, aux mains des bobo-socialo-Ã©colo-cyclophiles, oÃ¹ le maire se prend pour le Anne Hidalgo de la cÃ´te atlantique. Tout pour enquiquiner les automobilistes : Pas de ZFE, et pourtant de plus en plus de rues interdites aux voitures sans raison valable, des panneaux Â«Â sens-interditÂ Â» qui apparaissent du jour au lendemain, sans concertation avec les comitÃ©s de quartiers, des vÃ©los Ã contre-sens mÃªme dans les voies trop Ã©troites, et des changement de circulation qui crÃ©ent des zones particuliÃ¨rement accidentogÃ¨nes. MÃªme si vous faites l’effort financier d’avoir un geste pour la planÃ¨te, et que vous achetez une voiture Ã©lectrique, vous ne pourrez pas plus circuler dans les rues qu’avec une thermique.
Ils vont bien trouver un moyen de remettre en place les Zones Ã Forte Exclusion.
Les ZFE sont contre-productives car elles interdisent lâ€™accÃ¨s des centres villes aux consommateurs. Quel est le rÃ©el bÃ©nÃ©fice, sinon une idÃ©ologie ?