Le député écologiste Tavernier s’érige en patron de la grande distribution

Boris Tavernier, député écologiste du Rhône, vient de déposer une proposition de loi visant à garantir l’accès à un panier de produits sains vendus à prix coûtant. Il s’agit, ni plus ni moins, d’imposer aux grandes enseignes alimentaires de mettre, de façon permanente, à la disposition de leurs clients « un panier de denrées alimentaires contribuant à la protection de la santé publique » à un prix « n’excédant pas leur prix coûtant ».

Il est précisé que le coût de cette mesure ne devra pas être transféré aux producteurs agricoles ni aux petites et moyennes entreprises fournisseurs. Il le sera donc aux clients qui verront les autres produits augmenter !

Une petite quarantaine d’associations – comme le Secours catholique, Attac, Action contre la faim, Que Choisir, Greenpeace ou encore Oxfam – soutient cette initiative dont elle est à l’origine. Elle a, en effet, lancé une pétition en février dernier pour réclamer « 100 aliments bons pour la santé à prix coûtant dans les supermarchés ! »

Ce n’est pas la première fois que Boris Tavernier tente de tordre le cou à la grande distribution. Il a, par exemple, porté en 2024 la proposition de loi visant à instaurer une sécurité sociale de l’alimentation. En mars de cette année, il a été à l’origine d’un texte visant à « améliorer l’environnement alimentaire dans la grande distribution » qui voudrait imposer aux enseignes d’avoir 12% de leurs références (ou de leur surface commerciale) en produits alimentaires issus de l’agriculture biologique ou du commerce équitable. La proposition de loi exige aussi que les promotions soient composées « d’au moins 30% de produits dont le PNNS [ndlr : Programme national nutrition santé] recommande une hausse de la consommation et pour 10% de produits issus de l’agriculture biologique ». Enfin, elle entend interdire de disposer des boissons et produits alimentaires trop riches en gras, sel ou sucre « en tête de gondole, aux abords immédiats des caisses de paiement et dans les présentoirs situés dans les zones d’entrée ou de sortie des magasins ».

Voilà des années que les dirigeants politiques contraignent la grande distribution – de la loi Galland (1996) à celle sur la « shrinkflation » (2024) – et la fragilisent. Le secteur aurait besoin d’une vaste opération de déréglementation.

Quant à Boris Tavernier, manifestement attiré par le commerce, suggérons-lui de s’intéresser aux 17 supermarchés Auchan qui n’ont pas trouvé de repreneurs. Il pourrait y vendre tout ce qu’il veut à prix coûtant !