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lundi 20 avril 2026

Le FMI rappelle les effets durables des conflits sur lâ€™Ã©conomie mondiale

Temps de lecture : 2 minutes

Il y a quelques jours, lâ€™Organisation de coopÃ©ration et de dÃ©veloppement Ã©conomiques (OCDE) expliquait que la croissance mondiale devrait ralentir cette annÃ©e, de 3,3 % en 2025 Ã  2,9 % en 2026. Ce qui sâ€™explique, toujours selon lâ€™organisation, par les conflits en cours et lâ€™augmentation des prix de lâ€™Ã©nergie, crÃ©ant une grande incertitude sur le marchÃ© mondial.

Le Fonds monÃ©taire international (FMI) va dans le mÃªme sensÂ : il avait tablÃ© sur une croissance de 3,4 % pour 2026, un chiffre quâ€™il abaisse Ã  3,1 % dans le scÃ©nario qu’il privilÃ©gie, celui dâ€™un conflit de courte durÃ©e. Lâ€™inflation mondiale devrait mÃªme atteindre 4,4 %, ce qui Â«Â constitue un Ã©cart trÃ¨s net par rapport Ã  la tendance de dÃ©sinflation observÃ©e ces derniÃ¨res annÃ©es Â». La croissance des pays avancÃ©s serait Ã  1,8 %, la France se situant en dessous de la moyenne, Ã  0,9 %.

Le FMI a imaginÃ© deux autres scÃ©narios, lâ€™un Â«Â dÃ©favorableÂ Â»,Â lâ€™autreâ€¦ Â«Â trÃ¨s dÃ©favorableÂ Â».

Dans le premier, caractÃ©risÃ© par Â«Â une hausse plus marquÃ©e des prix de lâ€™Ã©nergie cette annÃ©e, conjuguÃ©e Ã  une augmentation des anticipations dâ€™inflation et Ã  un resserrement des conditions financiÃ¨resÂ Â», la croissance devrait mÃªme tomber Ã  2,5 % en 2026 et lâ€™inflation, grimper Ã  5,4 %.

Dans le second, marquÃ© par des Â«Â perturbations de lâ€™approvisionnement en Ã©nergie qui se poursuivraient jusquâ€™Ã  lâ€™annÃ©e prochaine, ainsi que par un dÃ©sencrage net des anticipations dâ€™inflation et un fort resserrement des conditions financiÃ¨resÂ Â», la croissance mondiale stagnerait Ã  2 % cette annÃ©e et lâ€™annÃ©e prochaine, avec une inflation qui dÃ©passerait 6 %Â !

Le FMI propose plusieurs pistes aux dÃ©cideurs des politiques publiques pour amÃ©liorer la situation. Le rapport rejette tout plafonnement des prix comme des subventions, quâ€™il qualifie de Â«Â mal conÃ§ues et coÃ»teusesÂ Â». Il recommande Ã©galement de ne pas toucher aux prix car selon lui, un contrÃ´le ne changerait rien, pas plus que les restrictions Ã  lâ€™exportation. Cela pourrait mÃªme entraÃ®ner une hausse des prix sous-jacents et engendrer des rÃ©percussions nÃ©gatives sur les autres pays. Enfin, le FMI recommande dâ€™Ã©viter des Â«Â subventions gÃ©nÃ©ralisÃ©esÂ Â».

Pour citer Ludwig Von MisesÂ : Â«Â Dâ€™un point de vue Ã©conomique, la guerre et la rÃ©volution sont toujours de mauvaises affairesÂ Â».

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