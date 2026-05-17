L’écart de PIB/hab entre les Etats-Unis et l’Europe, surtout la France, ne cesse de se creuser

L’antiaméricanisme est une constante dans la plupart des pays européens. Notre allié a toujours été vu avec circonspection. Nous le critiquons sans vergogne, quand nous ne le méprisons pas, plutôt que de regarder attentivement son évolution économique. Qu’il s’agisse de Bush, d’Obama, de Biden ou de Trump, nous nous sommes toujours plus intéressés aux tares de l’Amérique qu’à ses atouts. Or, si nous comparons les chiffres économiques des deux continents, le constat s’impose : depuis plus d’une trentaine d’années, les écarts ne cessent de se creuser. L’Amérique s’est beaucoup plus enrichie que l’Europe. Aujourd’hui, selon le FMI, le produit intérieur brut par habitant est de 94 400 dollars aux États-Unis contre 65 300 dollars en Allemagne, 61 000 dollars au Royaume-Uni et 52 000 dollars en France. Il sera bientôt le double du PIB/hab français. En PPA (parité de pouvoir d’achat) aussi, selon la Banque mondiale, l’écart est très grand (2024) : 85 809 dollars aux Etats-Unis contre 73 551 en Allemagne et 62 556 en France. Cet écart entre les PIB/hab a toujours existé, mais pas à ce point. En 1990 par exemple, les données étaient les suivantes : PIB/hab Etats-Unis (23 888 dollars), Allemagne (22 385) et France (21 586). C’est à partir du milieu des années 2000 que les différences se sont creusées. L’Amérique a prospéré tandis que, dans les pays européens, les richesses n’ont crû que très faiblement.

Plusieurs de ces pays, en particulier la France, ont fait le choix d’entretenir un Etat providence glouton qui ralentit la création de richesses. L’Europe a privilégié une politique de normes et de réglementations, elle s’est opposée aux succès dans l’innovation des entreprises américaines, au lieu de se consacrer à faire émerger de puissantes entreprises sur son sol. Ces choix se sont révélés mauvais. L’échec est évident et il faudra complètement changer d’optique pour essayer de rattraper ne serait-ce qu’une partie du temps perdu.