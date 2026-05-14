Les avantages environnementaux du glyphosate

Le glyphosate, herbicide utilisé en agriculture, est l’objet d’une déferlante de critiques et de remises en cause provenant notamment d’activistes écologistes qui bénéficient de la bienveillance des médias. Considéré par eux comme dangereux pour l’homme et notre planète, son utilisation a en réalité bénéficié à l’environnement et à la faune sauvage. C’est ce que décrit Dan Blaustein-Rejto, directeur du département Alimentation et Agriculture du Breakthrough Institute, dans un article très détaillé.

Tout d’abord, le glyphosate a remplacé des herbicides plus toxiques pour la nature et l’utilisateur. Par exemple, la gestion des adventices à base de glyphosate a permis aux agriculteurs de réduire l’utilisation d’alachlore, un herbicide largement employé dans les cultures de maïs et de soja qui avait été déclaré cancérogène probable par l’agence de protection de l’environnement des États-Unis. Le glyphosate en lui-même présente une faible toxicité. Selon une étude réalisée en 2017 et publiée dans Nature par le spécialiste des mauvaises herbes Andrew R. Kniss, le glyphosate représentait environ 26 % à 43 % des applications d’herbicides sur le maïs et le soja, mais ne contribuait qu’à 0,1 % et 0,3 % du risque de toxicité chronique pour les mammifères présents dans ces cultures. En 2024, le glyphosate représentait 50 % des applications d’herbicides sur le blé d’hiver, mais seulement 0,7 % des risques chroniques pour les mammifères.

L’usage du « glypho » a également favorisé des pratiques agricoles qui réduisent l’érosion des sols, via le labour. L’érosion est, selon Dan Blaustein-Rejto, l’une des externalités les plus néfastes de l’agriculture. « Les sols érodés transportent des sédiments, des nutriments et des pesticides vers les cours d’eau, dégradant ainsi les habitats aquatiques et la qualité de l’eau. » L’usage du glyphosate empêche cette externalité négative, mais diminue également les émissions de CO2. En effet, comme le travail du sol nécessite de multiples passages en tracteur roulant au diesel, le désherbage au glyphosate fait économiser, selon M. Blaustein-Rejto, trois gallons de gasoil non-routier (environ un peu plus de 11 litres) par acre (environ 0,40 hectare) et par an.

Certes, comme le rappelle Dan Blaustein-Rejto, le glyphosate, comme tout produit destiné à tuer les mauvaises herbes, comporte certains risques. Mais pour les usages agricoles, il ne fait aucun doute que les risques sont moindres et limités avec le glyphosate. En 2022, l’agence européenne des produits chimiques (ECHA) a estimé que « sur la base d’un examen approfondi des preuves scientifiques, le comité conclut à nouveau que la classification du glyphosate en tant que cancérogène n’est pas justifiée. » En 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) n’a relevé aucune zone de préoccupation critique sur le glyphosate lors de son examen collégial de l’évaluation des risques de cette substance active, que ce soit pour l’homme, les animaux ou l’environnement.