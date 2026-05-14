Les Etats ne s’interdisent aucun moyen, même les plus vils, pour relancer la natalité

Il fut un temps où la natalité relevait de la vie privée des individus. Ce temps est-il en passe d’être révolu ?

Une de nos pendules était intitulée « L’État-nounou va expliquer à tous les Français de 29 ans comment faire des bébés ». En effet, depuis presque deux années et demie, Emmanuel Macron appelle à un « réarmement démographique » de la France, avec fort peu de succès d’ailleurs et sans qu’il y contribue lui-même, selon la vieille formule « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais »… Un article récent de Ouest France (« Ces pays sont prêts à tout pour inciter à faire des bébés ») invite à nous interroger sur les stratégies suivies par les Etats de par le monde pour juguler la chute de la natalité.

Bien sûr, on pense immédiatement à des aides financières ou à des avantages fiscaux, mais certains Etats usent d’autres procédés, souvent folkloriques, parfois dramatiques.

Du côté des démocraties, le Japon a instauré une contribution financière sur les salariés non mariés… ayant ou non des enfants, dite taxe sur les célibataires. La Lituanie promeut, elle, la rénovation des boîtes de nuit « pour encourager les rencontres entre jeunes adultes ».

Du côté des dictatures, régimes autoritaires ou totalitaires, la Chine a instauré une taxe de 13 % sur les produits contraceptifs « pour inciter à faire plus d’enfants ». De son côté, la Russie recommande aux médecins d’orienter leurs patientes -et non leurs patients- âgées de 18 à 49 ans qui ne veulent pas d’enfants vers « une consultation avec un psychologue dans l’objectif de former une attitude positive à l’égard de la maternité », aux termes d’un document dévoilé par l’AFP le 19 mars (Le Monde, 19 mars 2026).

Mais la palme d’or du régime le plus liberticide ne pouvait revenir qu’à la Corée du Nord. Dès 2024, Franceinfo (« Pour lutter contre la baisse des naissances, la Corée du Nord expédie les couples qui divorcent en camp de travail ») relayait l’aggravation des punitions que subissaient les couples qui osaient divorcer. Jusque-là, toute personne qui se permettait de demander le divorce, pourtant légal, était envoyée dans un camp de travail comme responsable de la crise familiale… même s’il s’agissait d’une femme battue ! Selon les mesures mises en place fin 2024, pas de distinguo : ce sont les deux membres du couple qui sont arrêtés à la sortie du tribunal et qui sont directement envoyés en camp pour une « rééducation » d’un à six mois !

On peut comprendre que la baisse de la natalité soit inquiétante, mais rien ne justifie que l’on porte atteinte à la liberté de choix des individus. La mission d’un État est ni plus ni moins d’assurer la paix et la sécurité, autrement dit un climat favorable aux prises de décision sereines et réfléchies des citoyens.