Â« Les FranÃ§ais et les idÃ©es libÃ©rales Â» : un sondage Ifop encourageant

Un sondage rÃ©cent confirme que beaucoup de nos hommes politiques sont dÃ©calÃ©s par rapport Ã lâ€™opinion publique, qui souhaite trÃ¨s majoritairement une Â«Â thÃ©rapie de chocÂ Â».

Le sondage que vient de faire paraÃ®tre lâ€™Ifop, Â«Â Les FranÃ§ais et les idÃ©es libÃ©ralesÂ Â» (13 avril 2026, 49 pages), ne pouvait que retenir lâ€™attention de lâ€™Iref. Il laisse cependant songeur. En effet, il pose 11 questions qui ne collent pas toutes, loin de lÃ , avec les idÃ©es libÃ©rales auxquelles il est pourtant supposÃ© sâ€™intÃ©resser, ce qui tÃ©moigne du fait que les sondeurs ont une opinion assez confuse de ce quâ€™est le libÃ©ralisme. Or, il va de soi que mal poser des questions, câ€™est sâ€™exposer quasi-inÃ©vitablement Ã des rÃ©ponses difficiles Ã interprÃ©ter.

Voici les 10 premiÃ¨res rÃ©ponses des sondÃ©sÂ :

81 % des FranÃ§ais pensent que Â«Â les responsables politiques ne disent pas la vÃ©ritÃ© sur la situation des finances publiquesÂ Â». Une phrase vagueÂ ;

75 % dÃ©sirent une rÃ¨gle dâ€™or, mais Â«Â sauf circonstances exceptionnellesÂ Â» selon la question posÃ©e, ce qui est la voie ouverte Ã sa violation ainsi que le droit comparÃ© nous lâ€™a apprisÂ ;

81 % sont inquiets pour la dette publiqueÂ ;

50 Ã 58 % affirment quâ€™il est possible de rÃ©duire le dÃ©ficit public sans toucher aux dÃ©penses des retraites, et des salaires et pensions des fonctionnaires, ce qui est lÃ encore assez vaporeuxÂ ;

62 % jugent que le niveau moyen des actifs devrait Ãªtre supÃ©rieur Ã celui des retraitÃ©s. On ne voit pas en quoi cette question porterait sur une idÃ©e libÃ©rale. Etrangement, les rÃ©ponses favorables diminuent avec lâ€™Ã¢ge des sondÃ©sâ€¦Â ;

76 % souhaitent la suppression des rÃ©gimes spÃ©ciaux de retraiteÂ ;

66 % veulent un Â«Â plafond maximal (sic)Â Â» pour les pensions de retraite des fonctionnaires. LÃ encore, on ne voit pas en quoi il sâ€™agirait dâ€™une idÃ©e libÃ©raleÂ ;

57 % croient que la part des prÃ©lÃ¨vements obligatoires sur les revenus du travail sont trop Ã©levÃ©s. Encore une question sujette Ã interprÃ©tationÂ ;

91 % estiment que Â«Â le travail ne paie pas assezÂ Â». Question vague une nouvelle foisÂ ;

Enfin, seuls 19 % des sondÃ©s font confiance aux partis politiques et aux candidats pour amÃ©liorer le pouvoir dâ€™achat.

Il faut attendre la derniÃ¨re question pour vraiment entrer dans le vif du sujet. 68 % des sondÃ©s rÃ©clament une Â«Â thÃ©rapie de choc afin de relancer la croissanceÂ Â», la question pointant un dÃ©ficit zÃ©ro, et une rÃ©duction des impÃ´ts et des dÃ©penses publiques. Nous aurions plutÃ´t ditÂ : une thÃ©rapie de choc pour libÃ©rer les Ã©nergies, mais passons.

Ici, nous analyserons plus finement les rÃ©sultatsÂ : y sont favorables plus les hommes que les femmes, plus les vieux que les jeunes, plus les retraitÃ©s que les actifs. Les moins favorables se rencontrent chez les plus diplÃ´mÃ©s, les 18-24 ans et les chÃ´meurs.

Quoi quâ€™il en soit, de toutes les catÃ©gories de sexe, dâ€™Ã¢ge, dâ€™agglomÃ©ration, de rÃ©gion, de profession, de statut et de niveau dâ€™Ã©ducation, seuls les chÃ´meurs Ã 44 % se trouvent en-dessous de la majoritÃ© de ceux qui plaident en faveur dâ€™une thÃ©rapie de choc. Hormis donc les chÃ´meurs, le chiffre minimal des rÃ©ponses positives nâ€™est par pas infÃ©rieur Ã 59 %. Les idÃ©es libÃ©rales auraient-elles vraiment le vent en poupeÂ ?