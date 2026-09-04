L’Union européenne prépare son budget pluriannuel pour la période 2028-2034. L’année dernière, la commission européenne a déposé un projet qui s’élevait à 2000 milliards d’euros. Le budget pour 2021-2027 s’élevait à 1200 milliards, soit une hausse de plus de 66 % ! Pour autant, cette enthousiasme dépensier des instances de l’UE n’est pas du goût de tous les pays membres.

Les pays appelés « frugaux » (ou radins par les socialistes) s’opposent à ce futur budget. L’Allemagne, le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, l’Autriche et la Finlande ont demandé dans un communiqué des coupes de plusieurs centaines de milliards d’euros. Ils estiment, à raison, que l’UE « doit faire des choix clairs et redéfinir ses priorités budgétaires, tout comme nous le faisons chez nous ». Le chancelier allemand Friedrich Merz a expliqué que ces six pays financent « environ 40% du budget européen » et que « ce genre de répartitions proposées par la Commission ne correspondent tout simplement pas à notre époque. »

La France ne semble pas s’opposer à cette gabegie financière. Notre pays est mal placé pour donner des leçons en matière de dépense publique ; avec une dette publique de 117,6 % du PIB au 1er trimestre 2026, elle a la troisième dette la plus importante de l’UE derrière la Grèce et l’Italie. Au sein des pays frugaux, on sait tenir des comptes : à la même date, l’Allemagne avait une dette de 64,4 %, les Pays-Bas de 43,8 %, la Suède de 34,9 % et le Danemark de 26,8 % ! Le Danemark enregistrait même un excédent budgétaire de +2,9 % pour l’année 2025, contre un déficit de 5,1 % en France.

On ne peut que donner raison aux pays frugaux. Les dépenses publiques doivent baisser pour les pays de l’UE comme pour les instances européennes. Les dépenses publiques doivent se recentrer sur le régalien, en particulier la défense. L’Union européenne doit être un espace de liberté économique pour stimuler l’innovation et permettre la prospérité du vieux continent, non un Etat dépensier qui s’ajoute aux Etats nationaux.