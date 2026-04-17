Les socialistes inventent le droit au pipi

Le sÃ©nateur socialiste Victorin Lurel propose de Â«Â reconnaÃ®tre un droit Ã lâ€™accÃ¨s aux toilettesÂ Â». On est soulagÃ©â€¦

A quoi reconnaÃ®t-on un parlementaire socialisteÂ ? Au fait de suivre attentivement la guerre en Ukraine ou en IranÂ ? Au fait de tenter de rÃ©duire la dette publique ou de diminuer drastiquement les impÃ´tsÂ ? Vous nâ€™y Ãªtes pas du toutÂ : un parlementaire socialiste ne sâ€™abaisse pas Ã ces sujets insignifiants. A preuveÂ : le sÃ©nateur Victorin Lunel, ancien ministre et chantre de Hugo Chavez, qui vient de dÃ©poser une proposition de loi (SÃ©nat, nÂ° 473, 26 mars 2026) Â«Â visant Ã reconnaÃ®tre un droit Ã lâ€™accÃ¨s aux toilettesÂ Â».

Nous imaginons nos lecteurs sourire et pourtant, Ã´ insensÃ©sÂ !, lâ€™exposÃ© des motifs de ladite proposition aura tÃ´t fait de vous convaincre. Pensez au temps quâ€™il aura fallu Ã notre sÃ©nateur pour rÃ©diger ces deux pages de haute volÃ©e en commenÃ§ant par cette phrase profondeÂ : Â«Â Lâ€™accÃ¨s aux toilettes rÃ©pond Ã un besoin physiologique fondamentalÂ Â».

Nous rÃ©sumonsÂ : le secteur privÃ© capitaliste ne permet pas toujours dâ€™accÃ©der facilement aux sanitaires Â«Â en cas de besoin dâ€™urgentÂ Â». La solution ne peut donc rÃ©sider que dans le public et ce, par le truchement de la loi rÃ©publicaine et majestueuse. Il sâ€™agit dâ€™abord de crÃ©er une Â«Â carte urgence toilettesÂ Â», rÃ©servÃ©e Ã certains, mais, socialisme oblige, Â«Â dans le respect des principes dâ€™Ã©galitÃ© de de non-discriminationÂ Â». Bien entendu, lâ€™accÃ¨s doit Ãªtre prioritaire et Â«Â gratuitÂ Â» (la gratuitÃ© Ã©tant payÃ©e par vos impÃ´ts et par la dette publique). Il sâ€™agit ensuite dâ€™obliger les communes de plus de 2.500 habitants Ã se doter dâ€™un Â«Â nombre minimal de toilettes publiques gratuites et accessiblesÂ Â». Autrement dit, il faut sâ€™attendre Ã un embellissement de lâ€™espace publicÂ : les alliÃ©s Ã©cologistes vont sÃ»rement Ãªtre ravis. Les partisans de la subsidiaritÃ© Ã©galement.

Et comment financer toutes ces merveillesÂ ? Normalement, un parlementaire socialiste ne se prÃ©occupe pas de ces questions dâ€™intendance mais, article 40 de la Constitution oblige, le sÃ©nateur Lurel prÃ©voit la sempiternelle crÃ©ation dâ€™une taxe additionnelle Ã lâ€™accise sur les tabacs et, ce qui est moins courant, une majoration de la dotation globale de fonctionnement. Et dire quâ€™il y en a encore pour croire que le programme socialiste, câ€™est du pipi de chatÂ !

Nous vous donnons tous rendez-vous au 19 novembre prochain, Â«Â journÃ©e mondiale des toilettesÂ Â». Non, ce nâ€™est pas une fake newsÂ : le site des nations Unies, le machin cher au GÃ©nÃ©ral, le rappelle sur son siteÂ : Â«Â Il faut des toilettes pour tous et partoutÂ Â»Â !