L’IA va-t-elle remplacer l’intelligence humaine ? Non ! L’IA n’est pas plus intelligente qu’un chat

Je trouve les chatbots d’IA incroyablement utiles pour organiser mes voyages. Ainsi que pour m’assister dans mon travail : j’en ai d’ailleurs utilisé un pour les recherches initiales de cet article et je lui ai demandé d’en rédiger certaines parties, que j’ai pour la plupart réécrites par la suite.

Cette technologie a évidemment des applications de plus grande portée dans divers domaines, de la logistique à la recherche en politiques publiques en passant par la médecine.

Cependant, à mon avis, qui est aussi celui de plusieurs observateurs avisés, l’IA n’est pas « intelligente ». Du moins, pas au sens heuristique du terme. Elle imite l’intelligence de façon impressionnante grâce à son incroyable mémoire, sa maîtrise du langage et sa puissance brute, mais elle n’est pas intelligente en soi.

Avant d’aller plus loin, définissons précisément ce que j’entends par « intelligence » : quelque chose qui est incarné en nous et qui favorise la résolution autonome de problèmes, quelque chose d’essentiel à notre survie et à notre épanouissement dans un monde imprévisible.

Les bots d’IA en sont dépourvus car ils n’ont aucun intérêt personnel dans l’issue des événements. La véritable intelligence a évolué parce que les organismes meurent lorsqu’ils font de mauvais choix. On apprend de ses erreurs parce qu’elles sont douloureuses. Un bot d’IA ne peut ni mourir ni ressentir la faim. L’absence de conséquences signifie l’absence d’enjeux réels et, en fin de compte, elle ne représente aucune véritable compréhension des enjeux.

De plus, l’IA n’a pas d’objectifs propres. L’intelligence, telle que définie précédemment, se fixe ses propres fins : survivre, se reproduire, protéger ses proches, rechercher un statut. Un bot n’a pas de fins propres. Il ne « veut » rien. Il exécute les objectifs que les humains programment. Éteignez le serveur et il ne « veut » plus rien. Les IA sont des perroquets brillants, et souvent incroyablement brillants, mais pas des esprits.

La vache, le robot et l’enfant

Les bots d’IA peuvent reconnaître une vache, par exemple, car on leur a donné un grand nombre d’images de vaches, mais placez par exemple une vache sur une plage, et la plupart des bots seront incapables de la reconnaître. Un enfant en bas âge, lui, le saurait. En d’autres termes, l’IA comprend l’apparence d’une vache et possède des définitions précises de ce qu’est une vache, mais elle n’a pas de compréhension intrinsèque ou intuitive de sa véritable nature.

L’éminent expert, le professeur Yann LeCun, a notamment affirmé que l’IA actuelle est moins intelligente qu’un chat domestique. LeCun a été directeur scientifique de l’IA chez Meta Platforms avant de cofonder Advanced Machine Intelligence Labs en décembre 2025. Il est lauréat du prix Turing, une récompense annuelle décernée par l’Association for Computing Machinery, et professeur d’informatique à l’Institut Courant des sciences mathématiques de l’Université de New York. LeCun ne dit évidemment pas que les grands modèles de langage (LLM) sont inutiles. Il affirme plutôt qu’ils sont dépourvus même de l’intelligence de base d’un animal de compagnie.

Sur le terrain, un chat battrait un robot même nommé Mbappé

Un chat, souligne-t-il, possède une compréhension minimale du monde physique qui lui permet de planifier son comportement. Placez une balle sur une table, et le chat saura ce qui se passera s’il la frappe. Il peut anticiper son saut et poursuivre la balle lorsqu’elle tombera au sol. Il possède une compréhension rudimentaire de la gravité et de la permanence de l’objet.

À l’inverse, un robot peut, si on le lui demande, rédiger un texte décrivant la chute de la balle, mais il n’en comprend pas la raison. Il se contente de prédire le mot suivant, puis le suivant, en se fondant sur l’immense quantité de textes sur lesquels il a été entraîné, sans aucune connaissance réelle. Même contrôlé par un robot, il serait incapable d’élaborer un plan et de l’exécuter de manière autonome comme le fait un chat.

LeCun ajoute qu’un chat possède une mémoire persistante et un certain bon sens. Il se souvient de l’emplacement de sa nourriture, de la signification (probablement) du bruit de l’ouvre-boîte électrique, de l’endroit où fuir celui, beaucoup moins engageant, de l’aspirateur, etc. Les modèles linguistiques logiques (LLM) possèdent une capacité de mémoire certes bien plus grande, mais limitée à la simple restitution des données ayant servi à leur entraînement. Ils sont dépourvus du bon sens fondé sur l’expérience du monde physique, la motricité ou le raisonnement spatial.

De l’utilisation des synapses

Il est vrai que les LLM possèdent un nombre considérable de paramètres, GPT-4 en comptant plus d’un billion. Or, chose intéressante, ce nombre est à peu près équivalent à celui des synapses du cerveau d’un chat. Pourtant, une synapse est bien plus complexe qu’un paramètre de LLM. Un chat utilise ses synapses pour traiter les informations visuelles, maintenir son équilibre, chasser, décoder les signaux sociaux et accomplir d’autres activités sophistiquées. Un LLM, nous rappelle LeCun, utilise ses paramètres pour prédire le mot suivant.

De plus, un chat raisonne réellement, même si son raisonnement est plus primitif que celui des humains. Les LLM n’excellent qu’à paraître intelligents, grâce à leur aisance à manipuler le langage. Cela pose un problème si vous leur demandez d’effectuer une analyse financière, par exemple, et qu’ils vous donnent avec assurance une réponse plausible, mais fausse. Un chat ne vous tromperait pas ainsi.

Un outil puissant mais qui reste un outil

En grande partie à cause de ces limitations intrinsèques des LLM, les scénarios apocalyptiques que l’on entend souvent à propos de l’impact que pourrait avoir l’IA sur l’emploi sont très probablement exagérés. Et je ne suis pas le seul à le penser. Un sondage mené par l’Université de Chicago auprès d’économistes de renom a révélé que… seulement 11 % d’entre eux estiment que l’utilisation de l’IA au cours de la prochaine décennie entraînera une hausse substantielle du chômage dans les pays industrialisés.

Encore une fois, l’IA est indéniablement un outil puissant, dont la puissance ne cessera de croître. Le reconnaître n’implique pas pour autant de céder à ce courant (parfois hystérique) qui affirme qu’elle est sur le point de devenir plus intelligente que les humains. Elle est de plus en plus capable d’accomplir certaines de leurs tâches spécifiques beaucoup mieux qu’eux. Mais cette aptitude ne doit pas être assimilée à de l’intelligence, au sens strict du terme, et encore moins à de la conscience.