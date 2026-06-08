L’Ifop confirme l’ensauvagement de la France

Longtemps présentées comme de simples « débordements » liés à des circonstances exceptionnelles, les violences urbaines s’installent durablement dans le paysage français et donnent régulièrement lieu aux mêmes scènes : voitures incendiées, pillages, tirs de mortiers, attaques contre les forces de l’ordre, dégradations… Dans une note publiée le 8 juin, l’Ifop parle d’une véritable « institutionnalisation calendaire » de ces violences.

Déjà dans les années 90 et 2000, la violence était endémique dans les tribunes du PSG, mais cette violence typique du hooliganisme a progressivement cédé sa place aux violences urbaines. L’Ifop parle dès lors d’une « nouvelle tradition émeutière », dont l’épisode fondateur remonte au 13 mai 2013, lors de la célébration du PSG de son troisième titre de champion de France. La succession de ces violences (sacre des Bleus à la Coupe du Monde le 15 juillet 2018, finale France/Argentine à la Coupe du Monde le 18 décembre 2022, victoire du PSG en finale de la Ligue des Champions le 31 mai 2025…) montre qu’il ne s’agit plus de simples débordements exceptionnels.

Après les nuits de la Saint-Sylvestre dans les années 1990 et les violences du 14 juillet dans les années 2000, Halloween, les grandes compétitions sportives ou certains événements festifs deviennent à leur tour des dates « à risque » mobilisant massivement policiers et gendarmes. Pour la nuit du 1er novembre 2018 par exemple, le ministère de l’Intérieur en avait déployé 15 000 dans toute la France.

Des scènes qui auraient provoqué un choc national il y a vingt ans sont désormais traitées comme des désagréments habituels de la vie urbaine. Cette banalisation traduit un affaiblissement profond de l’autorité publique. L’Ifop note que ces pratiques se transmettent « aux générations montantes », dans un contexte où le sentiment d’impunité demeure fort, puisque la proportion des interpellés condamnés par la justice reste très faible. Comme Contrepoints l’a fait remarquer dans un précédent article, la finale de la Ligue des champions le 30 mai dernier, qui a pourtant mobilisé 22 000 policiers et gendarmes, pourrait être résumée de la manière suivante : « Racaille 1 – État 0 ». Car un État qui doit mobiliser des milliers de policiers pour empêcher des violences après un match de foot donne surtout le sentiment de subir les événements plus qu’il ne les maîtrise.

L’État-nounou s’occupe de la transition écologique, du pouvoir d’achat, de l’agriculture, de l’école, de la santé, de la culture, des transports, du logement, mais il n’est même plus capable d’assurer pleinement sa mission la plus fondamentale : garantir la sécurité des citoyens et maintenir l’ordre public. La conclusion de l’Ifop résume parfaitement la situation : « Certains y verront une soupape nécessaire à l’expression d’une énergie juvénile qu’il a toujours été difficile de canaliser, d’autres une extension progressive du domaine de l’émeute et de la loi des bandes face à un État, qui peine, voire rechigne, à exercer son monopole de la violence physique légitime ». Les libéraux, plus lucides sur la situation du pays, se rangent clairement dans la seconde catégorie.