M. Pigasse, si vous voulez partager vos richesses, bravo ! Mais nâ€™obligez pas les autres Ã  le faire !

La fortune de Matthieu Pigasse est estimÃ©e Ã plusieurs centaines de millions dâ€™euros. Il a commencÃ© Ã bien gagner sa vie Ã partir de 2002, chez la puissance banque dâ€™affaires Lazard, dont il deviendra rapidement le directeur gÃ©nÃ©ral dÃ©lÃ©guÃ©. A partir de la fin des annÃ©es 2010, il diversifie ses activitÃ©s et sâ€™occupe de la gestion des dossiers dâ€™acquisition et la spÃ©cialisation dans la restructuration de dettes souveraines. Il investit beaucoup, dans le secteur bancaire mais aussi dans les mÃ©dias (Le Monde, le magazine Les Inrockuptibles, Radio Nova, le journal Le Huffington Post) et les entreprises de la tech. Ces choix, tout comme certaines prises de position, montrent clairement quâ€™il est de gauche. Il a mÃªme soutenu FranÃ§ois Hollande et, surtout, nâ€™a pas hÃ©sitÃ© Ã mettre en cause Â« les politiques dâ€™austÃ©ritÃ© imposÃ©es par la main invisible du libÃ©ralisme Â». Câ€™est son droit, mÃªme si lâ€™on se demande oÃ¹ et quand il a vu des politiques dâ€™austÃ©ritÃ© en France. Nous ne le redirons jamais assezÂ : les dÃ©penses publiques, le nombre de fonctionnaires et la dette ne cessent dâ€™augmenter. Il nâ€™y a pas la moindre politique dâ€™austÃ©ritÃ© en France.

M. Pigasse persiste et signe. Lors dâ€™une rencontre des personnalitÃ©s de la gauche Â« aux sensibilitÃ©s diverses Â» rÃ©unies le 25 avril prÃ¨s de Rennes, Ã LiffrÃ©, il a affirmÃ©Â : Â«Â Jâ€™Ã©tais venu dÃ©fendre lâ€™union de toutes les gauches, le partage des richesses, et un projet de transformation radicale.Â Â» M. Pigasse est libre de soutenir la gauche, lâ€™extrÃªme gauche, toutes les gauches. Il est aussi libre de partagerâ€¦ ses propres richesses. Personne ne lâ€™en empÃªche. Que dâ€™autres suivent lâ€™exemple quâ€™il prÃªche, sâ€™ils le veulentÂ ; par conviction, pas par obligation.