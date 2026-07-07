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mardi 7 juillet 2026

Moins de croissance, plus de déficit : la fuite en avant budgétaire continue

Temps de lecture : < 1 minute

Le dérapage des finances publiques, avec un déficit menaçant d’atteindre 6 % du PIB sur l’année 2026, a obligé le gouvernement à convoquer un comité d’alerte mardi, 7 juillet.

Il a annoncé des milliards d’euros d’économies supplémentaires pour garder le « cap » en matière budgétaire, alors que les effets de la guerre au Moyen-Orient l’ont conduit à abaisser sa prévision de croissance à 0,7%. Les institutions financières internationales estiment que la croissance française se situera entre 0,5 et 0,7 %, un des taux les plus bas de l’OCDE. Cette croissance anémiée implique que l’objectif d’un déficit public ramené à 5% du PIB sera « difficile à atteindre ».

Le comité présidé par le Premier ministre Sébastien Lecornu, a annoncé 3 milliards d’euros de nouvelles coupes budgétaires pour l’État, soit moins de 0,7 % du total de ses dépenses, et la Sécurité sociale, qui s’ajoutent aux 6 milliards déjà annoncés en avril. La forme de ces économies (gels ou annulations de crédits) sera décidée ultérieurement, a précisé le ministère de l’Economie.

Instance associant le Parlement, créée en 2025 pour améliorer le pilotage des finances publiques, le comité d’alerte réunissait des ministres mais aussi des parlementaires, des représentants des élus locaux, de la Sécurité sociale ou des syndicats.

Le déficit public de la France, encore officiellement de 5,1 % du PIB même s’il sera vraisemblablement très au-dessus, se situe parme les « meilleurs » au sein de l’OCDE, le club des 38 pays occidentaux les plus importants sur le plan économique, derrière les États-Unis, 5,9 %, la Pologne, 7,3 % et la Belgique, 5,2 %.

Rappelons qu’avant l’arrivée au pouvoir du président Macron, un déficit public de 5 % du PIB aurait été présenté comme une catastrophe et qu’il surgit aujourd’hui sans convulsions intérieures ou géopolitiques, hormis deux mois de renchérissement du pétrole…

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