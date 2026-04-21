PPE 3 et ZFE : Macron et Lecornu sont-ils fÃ¢chÃ©s avec la dÃ©mocratie ?

Il y a, dans la pratique du pouvoir sous la Ve RÃ©publique, une tentation constante que chaque candidat Ã la prÃ©sidentielle promet dâ€™Ã©viter, mais Ã laquelle tout prÃ©sident Ã©lu tend Ã cÃ©der : la marginalisation progressive du Parlement au profit de lâ€™exÃ©cutif. Emmanuel Macron nâ€™y Ã©chappe pas. RÃ©cemment encore, sur deux sujets aux enjeux majeurs, la dÃ©mocratie reprÃ©sentative a Ã©tÃ© Ã nouveau contournÃ©e. Cette gouvernance par le fait du prince est-elle encore acceptable lorsque lâ€™exÃ©cutif ne semble plus reprÃ©senter que lui-mÃªme et une poignÃ©e de fidÃ¨les ?
Lâ€™exemple de la programmation Ã©nergÃ©tique rÃ©cente est rÃ©vÃ©lateur. La PPE3 (programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie) â€“ Â document pourtant structurant pour plusieurs dÃ©cennies, engageant des centaines de milliards dâ€™investissements et redÃ©finissant en profondeur le systÃ¨me Ã©lectrique franÃ§ais â€“a Ã©tÃ© finalement adoptÃ©e par simple dÃ©cret le 13 fÃ©vrier, sans dÃ©bat parlementaire digne de ce nom, et en faisant fi de nombreux avis dâ€™experts soulignant ses incohÃ©rences. La procÃ©dure rÃ©glementaire permet juridiquement ce contournement,mais la question nâ€™est pas lÃ : elle est politique. Peut-on sÃ©rieusement prÃ©tendre orienter lâ€™avenir Ã©nergÃ©tique du pays sans vote explicite des reprÃ©sentants de la nation, alors que la commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie et la Cour des comptes affirment que lâ€™incidence de la PPE sur la facture des mÃ©nages et des entreprises s’Ã©value en dizaines de milliards ?
Le Parlement compte pour du beurreâ€¦Â Â
Le cas des ZFE (zones Ã faibles Ã©missions) pousse cet illogisme plus loin encore. Les deux chambres â€” AssemblÃ©e nationale et SÃ©nat â€” ont votÃ© leur suppression, aprÃ¨s quâ€™une protestation massiveÂ eut ouvert les yeux de nos reprÃ©sentants sur les terribles consÃ©quences sociales de cette mesure dogmatique et sans la moindre efficacitÃ© environnementale. Peu importe : lâ€™exÃ©cutif laisse dÃ©jÃ entendre quâ€™un retour est probable, sous une forme ou une autre, au bon vouloir des maires. Autrement dit, mÃªme lorsquâ€™un consensus parlementaire Ã©merge, il peut Ãªtre ignorÃ© si la dÃ©cision ne convient pas au pouvoir en place. Le vote devient alors une simple Ã©tape consultative, rÃ©versible Ã volontÃ©.
Le rÃ©sultat est double. Dâ€™une part, le Parlement est rÃ©duit Ã un rÃ´le de chambre dâ€™enregistrement imparfaite, parfois contournÃ©e, souvent pressÃ©e, rarement souveraine. Dâ€™autre part, la responsabilitÃ© politique se dilue : quand les dÃ©cisions ne passent plus par un vote clair, elles deviennent plus difficiles Ã attribuer, Ã contester, Ã renverser. Câ€™est tout lâ€™Ã©quilibre des institutions qui sâ€™en trouve modifiÃ©.
La dÃ©mocratie nâ€™est pas un obstacle Ã lâ€™efficacitÃ©, elle en est la condition de lÃ©gitimitÃ©
On nous rÃ©torque quâ€™au nom de lâ€™efficacitÃ©, il faut Â«Â gouverner viteÂ Â» lorsque lâ€™on doit traiter de questions commodÃ©ment qualifiÃ©es dâ€™urgentes. Mais cet argument oublie lâ€™essentiel : la dÃ©mocratie nâ€™est pas un obstacle Ã lâ€™efficacitÃ©, elle en cautionne la lÃ©gitimitÃ©. Une dÃ©cision imposÃ©e sans dÃ©bat peut Ãªtre rapide ; elle nâ€™est pas pour autant solide. Elle nourrit la dÃ©fiance, alimente le soupÃ§on dâ€™arbitraire, fragilise lâ€™adhÃ©sion.
Câ€™est prÃ©cisÃ©ment dans ce vide dÃ©mocratique que sâ€™inscrivent des rÃ©actions comme celle dâ€™ Alexandre Jardin et son mouvement des Â« Gueux Â». DerriÃ¨re la formule provocatrice, il y a une rÃ©alitÃ© sociale et politique : une partie croissante de la population a le sentiment dâ€™Ãªtre gouvernÃ©e sans Ãªtre reprÃ©sentÃ©e, contrainte sans Ãªtre Ã©coutÃ©e. Les ZFE, en particulier, cristallisent cette fracture en frappant prioritairement les mÃ©nages modestes dÃ©pendants de leur vÃ©hicule, sans autre option possible Ã court terme. Le soutien Ã ce type de mobilisation ne relÃ¨ve pas dâ€™un rejet des objectifs environnementaux, mais dâ€™une exigence Ã©lÃ©mentaire : que les dÃ©cisions qui bouleversent la vie quotidienne soient dÃ©battues, votÃ©es, que le peuple ait la possibilitÃ© de saisir ses reprÃ©sentants Ã©lus, et que le vote des assemblÃ©es soit, au final, respectÃ©. Ã€ dÃ©faut, la contestation devient non seulement inÃ©vitable, mais lÃ©gitime.
Câ€™est une vieille plaisanterie de ColucheÂ : le slogan des dictateurs est Â«Â ferme ta gueuleÂ Â», et celui des dÃ©mocrates, Â«Â cause toujours !Â Â» Un peu populiste peut-Ãªtre, mais malheureusement, la gouvernance de MM. Macron et Lecornu y fait irrÃ©sistiblement penser. Un pouvoir exÃ©cutif qui dÃ©cide, un pays sommÃ© de suivreâ€¦ jusquâ€™Ã ce quâ€™il se rÃ©volteÂ ?
14 rÃ©ponses
Ã‡a rejoint mon expÃ©rience sans Ãªtre trop optimiste non plus.
… et le parlement est bien content!
J’ai rÃ©cemment engueulÃ© mon dÃ©putÃ© pour ne pas Ãªtre allÃ© voter. RÃ©ponse du dÃ©putÃ© : nous, en province nous ne pouvons nous dÃ©placer pour tous les votes, par contre c’est facile pour les parisiens qui sont sur place…
Regardez combien de dÃ©putÃ©s de gauche rÃ©sident dans la rÃ©gion parisienne et cela vous expliqura bien des choses.
Et le vote par correspondance? Il m’a dit que ce n’Ã©tait pas possible!
C’est quoi cette dÃ©mocratie de m….!
Paradoxalement, la dÃ©mocratie est mise en pÃ©ril par les excÃ¨s de zÃ¨le des cours suprÃªmes , qui au nom de l’Ã‰tat de droit , mÃ©prisent l’avis du peuple ‘bien Ã©levÃ©’ et le vote de ses reprÃ©sentants.
Le peuple se sent de moins en moins reprÃ©sentÃ©, Ã§a commence au premier niveau de dÃ©mocratie. Dans ma commune de 1100 habitants, le conseil municipal fraichement rÃ©Ã©lu a rapidement votÃ© le doublement des indemnitÃ©s pour le maire et ses 3 adjoints. Avec 4 conseillers dÃ©lÃ©guÃ©s, indemnisÃ©s Ã©galement, nous avons 8 personnes sur 15 Ã©lus qui perÃ§oivent des Ã©moluments.
Le parlement est Ã©cartÃ© des dÃ©cisions, soit, mais notre parlement aujourd’hui, reprÃ©sente-t-il la France ?
Gouverner la France est devenu si complexe pour le citoyen moyen que nos reprÃ©sentants sont Ã©lus sur leur charisme, leurs promesses ou leur idÃ©ologie. Il y a un dÃ©calage total avec les qualitÃ©s requises pour gouverner, on en voit le rÃ©sultat.
Se faire Ã©lire et savoir gouverner sont deux compÃ©tences qui ne coexistent que rarement dans un mÃªme personnage. L’exemple typique est Hollande, qui s’est fait Ã©lire en partant de 3% d’opinions favorables mais qui n’a pas osÃ© se reprÃ©senter de peur d’une dÃ©route mÃ©morable Ã cause de son quinquennat dÃ©sastreux.
Oh mais si, il y a bien rejet des politiques environnementale. Que sache, les Ã©cologistes n’ont jamais obtenu de majoritÃ© parlementaire ni aucun prÃ©sident Ã©cologiste n’a Ã©tÃ© Ã©lu et pourtant c’est toutes la sociÃ©tÃ© qu’on Ã embarquÃ© dans cette folie Ã©colo en dÃ©pit de tout bon sens et surtout en dÃ©pit de toute dÃ©mocratie. Le pouvoir dans une dÃ©mocratie n’est PAS de faire le bonheur (si tant qu’ils en soient capable) de la population en dÃ©pit d’elle mÃªme mais de simplement poser la question et ensuite de gouverner en fonction des rÃ©ponses. La France et l’Europe ne sont plus des dÃ©mocraties, elle sont gouvernÃ©es par des technocrates persuadÃ© de savoir se qui est bon pour les citoyens. Si les citoyens sont d’accord tant mieux, sinon tant pis…
Bravo !
Pour Ã©viter les dÃ©sordres? Donner aux citoyens un pouvoir de RÃ©fÃ©rendum d’Initiative Citoyenne et Constituante (le RICC) et le Parlement aura un alliÃ© de poids face Ã l’exÃ©cutif et Ã l’abusive technocratie non Ã©lue et irresponsable.
Un parti politique s’est crÃ©Ã© pour promouvoir le RICC : Solution DÃ©mocratique https://solutiondemocratique.fr (comme en Suisse, un RICC qui conserve le Parlement est de la dÃ©mocratie semi-directe).
Gaspiller l’argent empruntÃ© aux Ã©trangers ( 50 % et plus de la dette) est une forfaiture . ImbÃ©cilitÃ© idÃ©ologique pour satisfaire les vendeurs d’Ã©oliennes et panneaux solaires fabriquÃ©s hors de France. Pour produire de l’Ã©lectricitÃ© par intermitance , merci pour les Gueux qui vont payer toutes ces taxes
Jamais on n’a vu un PrÃ©sident et sa cour socialo-Ã©colo-escrologiste vouer un tel mÃ©pris au peuple et Ã ses reprÃ©sentants. Tous ces gens mÃ©ritent la haute-cour.
On notera le silence absolu des syndicats (censÃ©s reprÃ©senter les travailleurs) sur ces sujets. Ils rejoignent la cohorte des traitres au peuple, Ã ces gueux qui n’ont Ã©tÃ© dÃ©fendus que par un modeste Ã©crivain. C’est seulement du peuple que les grandes voix s’Ã©lÃ¨vent quand la tyrannie des puissants prÃ©tend imposer sa loi.
La dÃ©mocratie, en France, est morte depuis la trahison de Sarkozy en 2005 qui a ignorÃ© la volontÃ© des FranÃ§ais.
DÃ©mocratie ? ? ? Oublions Lecornu, ce n’est qu’ une marionnette qui danse et s’agitera au bout du fil aussi longtemps qu’il servira l’illusionniste.
Mais Macron ? Comment peut-il se prÃ©tendre dÃ©mocrate quand il s’accroche au pouvoir alors que 8 FranÃ§ais sur 10 ne veulent plus de lui ? Et avec raison vu son bilan.
Des Â«Â machins’ aux mains de ses copains : Conseil constitutionnel … Conseil d’Etat ….etc.. lui permettent de durer dans une illusion de LÃ©galitÃ©.
L’alliance des Â«Â Copains et de CoquinsÂ Â» Ã§a s’appelle une Mafia, on est aux antipodes de la DÃ©mocratie.
Toute la gauche hait la dÃ©mocracie, ainsi que les atteintes continuelles aux libertÃ©s des citoyens le prouvent. Ils sont mÃªme allÃ©s jusqu’Ã convoquer Musk car il respecte la libertÃ© d’expression sur X. Tous rÃªvent d’installer un systÃªme comme celui en Chine pour museler la population.
Cette procÃ©dure de dÃ©cision sur simple dÃ©cret qui engage notre pays pour plusieurs dizaines de milliards et pour 10 ans au moins est un vÃ©ritable scandale . Le coÃ»t est , on le sait dÃ©jÃ , exorbitant , le succÃ¨s incertain et personne ne portera la responsabilitÃ© financiÃ¨re du projet et des consÃ©quences dÃ©sastreuses.
IL est honteux de laisser des incapables disposer d’un tel pouvoir . Si au moins ils pouvaient craindre d’Ãªtre lourdement sanctionnÃ©s !
HÃ©las, aujourd’hui Coluche ne pourrait plus dire le dixiÃ¨me de ce qu’il disait Ã l’Ã©poque