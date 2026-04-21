PPE 3 et ZFE : Macron et Lecornu sont-ils fÃ¢chÃ©s avec la dÃ©mocratie ?

Il y a, dans la pratique du pouvoir sous la Ve RÃ©publique, une tentation constante que chaque candidat Ã la prÃ©sidentielle promet dâ€™Ã©viter, mais Ã laquelle tout prÃ©sident Ã©lu tend Ã cÃ©der : la marginalisation progressive du Parlement au profit de lâ€™exÃ©cutif. Emmanuel Macron nâ€™y Ã©chappe pas. RÃ©cemment encore, sur deux sujets aux enjeux majeurs, la dÃ©mocratie reprÃ©sentative a Ã©tÃ© Ã nouveau contournÃ©e. Cette gouvernance par le fait du prince est-elle encore acceptable lorsque lâ€™exÃ©cutif ne semble plus reprÃ©senter que lui-mÃªme et une poignÃ©e de fidÃ¨les ?

Lâ€™exemple de la programmation Ã©nergÃ©tique rÃ©cente est rÃ©vÃ©lateur. La PPE3 (programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie) â€“ Â document pourtant structurant pour plusieurs dÃ©cennies, engageant des centaines de milliards dâ€™investissements et redÃ©finissant en profondeur le systÃ¨me Ã©lectrique franÃ§ais â€“a Ã©tÃ© finalement adoptÃ©e par simple dÃ©cret le 13 fÃ©vrier, sans dÃ©bat parlementaire digne de ce nom, et en faisant fi de nombreux avis dâ€™experts soulignant ses incohÃ©rences. La procÃ©dure rÃ©glementaire permet juridiquement ce contournement,mais la question nâ€™est pas lÃ : elle est politique. Peut-on sÃ©rieusement prÃ©tendre orienter lâ€™avenir Ã©nergÃ©tique du pays sans vote explicite des reprÃ©sentants de la nation, alors que la commission de rÃ©gulation de lâ€™Ã©nergie et la Cour des comptes affirment que lâ€™incidence de la PPE sur la facture des mÃ©nages et des entreprises s’Ã©value en dizaines de milliards ?

Le Parlement compte pour du beurreâ€¦Â Â

Le cas des ZFE (zones Ã faibles Ã©missions) pousse cet illogisme plus loin encore. Les deux chambres â€” AssemblÃ©e nationale et SÃ©nat â€” ont votÃ© leur suppression, aprÃ¨s quâ€™une protestation massiveÂ eut ouvert les yeux de nos reprÃ©sentants sur les terribles consÃ©quences sociales de cette mesure dogmatique et sans la moindre efficacitÃ© environnementale. Peu importe : lâ€™exÃ©cutif laisse dÃ©jÃ entendre quâ€™un retour est probable, sous une forme ou une autre, au bon vouloir des maires. Autrement dit, mÃªme lorsquâ€™un consensus parlementaire Ã©merge, il peut Ãªtre ignorÃ© si la dÃ©cision ne convient pas au pouvoir en place. Le vote devient alors une simple Ã©tape consultative, rÃ©versible Ã volontÃ©.

Le rÃ©sultat est double. Dâ€™une part, le Parlement est rÃ©duit Ã un rÃ´le de chambre dâ€™enregistrement imparfaite, parfois contournÃ©e, souvent pressÃ©e, rarement souveraine. Dâ€™autre part, la responsabilitÃ© politique se dilue : quand les dÃ©cisions ne passent plus par un vote clair, elles deviennent plus difficiles Ã attribuer, Ã contester, Ã renverser. Câ€™est tout lâ€™Ã©quilibre des institutions qui sâ€™en trouve modifiÃ©.

La dÃ©mocratie nâ€™est pas un obstacle Ã lâ€™efficacitÃ©, elle en est la condition de lÃ©gitimitÃ©

On nous rÃ©torque quâ€™au nom de lâ€™efficacitÃ©, il faut Â«Â gouverner viteÂ Â» lorsque lâ€™on doit traiter de questions commodÃ©ment qualifiÃ©es dâ€™urgentes. Mais cet argument oublie lâ€™essentiel : la dÃ©mocratie nâ€™est pas un obstacle Ã lâ€™efficacitÃ©, elle en cautionne la lÃ©gitimitÃ©. Une dÃ©cision imposÃ©e sans dÃ©bat peut Ãªtre rapide ; elle nâ€™est pas pour autant solide. Elle nourrit la dÃ©fiance, alimente le soupÃ§on dâ€™arbitraire, fragilise lâ€™adhÃ©sion.

Câ€™est prÃ©cisÃ©ment dans ce vide dÃ©mocratique que sâ€™inscrivent des rÃ©actions comme celle dâ€™ Alexandre Jardin et son mouvement des Â« Gueux Â». DerriÃ¨re la formule provocatrice, il y a une rÃ©alitÃ© sociale et politique : une partie croissante de la population a le sentiment dâ€™Ãªtre gouvernÃ©e sans Ãªtre reprÃ©sentÃ©e, contrainte sans Ãªtre Ã©coutÃ©e. Les ZFE, en particulier, cristallisent cette fracture en frappant prioritairement les mÃ©nages modestes dÃ©pendants de leur vÃ©hicule, sans autre option possible Ã court terme. Le soutien Ã ce type de mobilisation ne relÃ¨ve pas dâ€™un rejet des objectifs environnementaux, mais dâ€™une exigence Ã©lÃ©mentaire : que les dÃ©cisions qui bouleversent la vie quotidienne soient dÃ©battues, votÃ©es, que le peuple ait la possibilitÃ© de saisir ses reprÃ©sentants Ã©lus, et que le vote des assemblÃ©es soit, au final, respectÃ©. Ã€ dÃ©faut, la contestation devient non seulement inÃ©vitable, mais lÃ©gitime.

Câ€™est une vieille plaisanterie de ColucheÂ : le slogan des dictateurs est Â«Â ferme ta gueuleÂ Â», et celui des dÃ©mocrates, Â«Â cause toujours !Â Â» Un peu populiste peut-Ãªtre, mais malheureusement, la gouvernance de MM. Macron et Lecornu y fait irrÃ©sistiblement penser. Un pouvoir exÃ©cutif qui dÃ©cide, un pays sommÃ© de suivreâ€¦ jusquâ€™Ã ce quâ€™il se rÃ©volteÂ ?