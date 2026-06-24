Reconstruire l’Ukraine : les subventions publiques ne suffiront pas

La reconstruction de l’Ukraine coûtera des centaines de milliards. Aucun budget public européen ne pourra payer une telle somme. Seul le capital privé peut relever ce défi.

Une facture que les États ne tiendront pas

Publiée le 23 février 2026, la cinquième évaluation des dégâts et des besoins de la Banque mondiale chiffre la reconstruction à 587,7 milliards de dollars sur dix ans – près de trois fois la richesse que l’Ukraine produit en un an. Une autre estimation va plus loin : près de 800 milliards sur la décennie, dont 360 pour les cinq premières années après la guerre.

Devant une telle facture, la Facilité européenne pour l’Ukraine, une aide financière exceptionnelle, pèse 50 milliards d’euros sur la période 2024-2027, dont 36,8 versés fin avril 2026. Reconduite à l’identique sur dix ans, elle resterait quatre à cinq fois inférieure aux besoins. Bruxelles l’admet : l’argent public seul ne suffira jamais.

Le capital privé prend le relais

Les institutions financières l’ont compris. Le programme d’investissement pour l’Ukraine, doté de 9,5 milliards d’euros de garanties, doit attirer jusqu’à 40 milliards, publics et privés. À la mi-2025, 5,7 milliards déjà versés en débloquaient 18 d’investissements réels : chaque euro public en attire près de trois privés. Y participent la Banque européenne d’investissement (BEI), la BERD, la Société financière internationale (IFC) et les banques publiques de développement.

La BERD suit la même voie : 2,9 milliards d’euros engagés en Ukraine en 2025, dont 57 % vers le secteur privé. Les risques liés à la guerre sont couverts par le fonds SURE. À Rome, en juillet 2025, la Commission européenne, l’Italie, l’Allemagne, la France et la Pologne ont lancé le European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine, premier fonds européen de capital-investissement pour Kiev. Le changement est net : on ne distribue plus des subventions, on prend des parts dans les entreprises, aux côtés d’investisseurs privés.

Pas de droit, pas d’argent

Aucun investisseur n’apportera des centaines de millions sans garanties sur le droit, la fiscalité et la lutte contre la corruption. Pour attirer le capital privé, il faut améliorer le climat des affaires, faciliter l’accès au financement, renforcer la concurrence et aligner les règles ukrainiennes sur celles de l’Union européenne.

L’écart entre deux scénarios est désormais chiffré : sans réformes, l’Ukraine n’attirerait que 73 milliards de capitaux privés ; avec des réformes rapides et une intégration plus poussée à l’Europe, le total grimpe à 130 milliards, plus 282 milliards au-delà de la seule reconstruction. Cette règle est déjà appliquée : les versements de la Facilité européenne sont libérés trimestre par trimestre, au fur et à mesure des réformes ukrainiennes sur la justice, la corruption, les finances publiques et la concurrence.

Un marché à prendre

Aider l’Ukraine est une chance pour la France et pour l’Europe : la formule, prononcée en novembre 2025 devant la commission des Affaires étrangères, marque un tournant. La reconstruction de l’Ukraine n’est pas un risque, c’est un investissement : le même message a été porté à Rome au plus haut niveau européen.

Le marché ukrainien, ce sont plusieurs dizaines de millions de consommateurs aux portes de l’Union, dans des secteurs où les entreprises européennes excellent : énergie, ferroviaire, numérique, bâtiment, agro-industrie. Près de 180 entreprises françaises y emploient déjà 25 000 personnes. L’intérêt est mesurable : lors du premier appel à projets du Fonds bilatéral français, les PME ont déposé pour 750 millions d’euros de demandes en deux mois, bien plus que prévu. Deux opérations en disent long : l’investissement de 1,5 milliard de Xavier Niel dans les télécoms ukrainiens, le plus important du pays depuis quinze ans, et le contrat Alstom de 500 millions signé en novembre 2025, financé par des bailleurs internationaux, qui assure 400 à 500 emplois à Belfort sans peser sur le contribuable français.

À Rome, 2,3 milliards de garanties devaient débloquer 10 milliards d’investissements ; Paris a porté son assurance contre les risques d’investissement à 97,5 %. Encore faut-il que ces outils servent à signer des contrats, non à remplir des réunions.

Le piège subventionniste

Le réflexe européen est d’empiler les enveloppes publiques. La dernière en date contient un prêt de 90 milliards, adopté le 23 avril 2026, gagé sur les avoirs russes gelés. Mais ces sommes empruntées resteront à la charge des contribuables européens. L’illusion vaut dans les deux sens : une fois la guerre finie, les finances ukrainiennes seront elles aussi fragilisées. Ni l’État européen, ni l’État ukrainien ne tiendront seuls.

Les aides publiques peuvent lancer une reconstruction ; elles ne remplacent jamais durablement l’investissement, l’innovation et la concurrence. L’Europe l’a appris en cherchant à sortir de sa dépendance au gaz russe : la solidité économique vient de la diversification, de la concurrence et du nombre d’acteurs privés, pas d’un guichet unique.

Le retard est reconnu jusque dans les milieux favorables à Kiev : nos capacités de production augmentent bien plus lentement que ne l’exigerait l’« économie de guerre » annoncée. Le problème n’est pas la générosité européenne, c’est la lenteur.

La marche à suivre est connue : ouverture rapide des marchés publics ukrainiens à la concurrence européenne, intégration accélérée au marché unique, garanties bien calibrées, fiscalité et droit prévisibles. C’est par là – libre-échange, capital privé, concurrence ouverte – que l’Europe trouvera un partenaire prospère à l’Est et un débouché industriel à la hauteur du défi. La prospérité durable de l’Ukraine, comme celle de l’Europe, viendra de la croissance, de l’investissement et de la création de richesse, non de la redistribution de fonds empruntés. La tentation inverse, faite de souveraineté administrée et de marchés fermés, a déjà montré ses limites.